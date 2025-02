Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quinta-feira, 6

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba" ("Night at the Museum: Secret of the Tomb" no título original) nesta quinta-feira, 6.

O filme encerra a trilogia de sucesso estrelada por Ben Stiller. Na trama, Larry Daley descobre que a magia que dá vida aos artefatos do museu está desaparecendo. Para salvar seus amigos históricos, personagens já reconhecidos do público nos outros dois longas da saga, ele parte em uma jornada que o leva ao Museu Britânico, em Londres, e descobre a origem da magia por trás das noites divertidas no museu.

Dirigido por Shawn Levy em conjunto com os roteiristas David Guion, Michael Handelman e Mark Friedman, o longa arrecadou US$ 363,2 milhões em bilheteria e teve orçamento de US$ 127 milhões. Chegou aos cinemas norte-americanos em 19 de dezembro de 2014 e no Brasil, no dia 1º de janeiro de 2015. Tem duração de 1h38.

Além de Stiller, o elenco conta com nomes como Robin Williams, Owen Wilson, Rebel Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais, Dan Stevens, Ben Kingsley, entre outros. Rami Malek faz uma participação especial como interprete do faraó Ahkmenrah.

Assista ao trailer de 'Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba'

Qual é a sinopse de 'Uma Noite no Museu 3'?

O segurança Larry Daley torna-se diretor de operações do turno da noite do Museu de História Natural de Nova York. Certo dia, ele percebe que os objetos de exposição do museu estão estranhos. Ele descobre, então, que a peça mais importante está sofrendo um processo de deterioração. Para tentar salvá-la, Larry, seu filho e a turma do museu vão para Londres pedir orientação do faraó que está em exposição no museu local.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'Uma Noite no Museu 3' no streaming?

A trilogia completa de "Uma Noite no Museu" está disponível no catálogo da Disney+.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.