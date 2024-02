Semana do Cinema faz maratona do Oscar por R$ 12; veja como conseguir ingressos

Em fevereiro de 2023, mais de 10 milhões de brasileiros foram ao cinema pagando menos do que o valor de uma meia-entrada. Foi efeito da Semana do Cinema, idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex): sete dias com ingressos custando R$ 12.

Em 2024, a saga continua — desta vez mais próxima dos indicados ao Oscar, que tem vários filmes ainda em cartaz nos cinemas. Redes como Cinemark, Cine Marquise, Cinépolis, Cinesystem, Itaú Cinemas, Petra Belas Artes, GNC, Moviecom, Arteplex, Cineart, UCI, Playarte e Kinoplex são participantes e terão, em alguns casos, descontos também nos combos de pipoca e refrigerante.

As sessões estão restritas para salas tradicionais e filmes exibidos em 2D, cada ingresso terá o valor de R$ 12. Estão em cartaz "Zona de Interesse", "Pobres Criaturas", "Anatomia de uma Queda", "O Menino e a Garça", "A Cor Púrpura" e "Vidas Passadas", que concorrem ao Oscar. Novas estreias, como "Madame Teia" e "Bob Marley: One Love", também são opções.

Quando será a Semana do Cinema?

A Semana do Cinema acontece de 22 a 28 de fevereiro.

Como comprar ingresso a R$ 12 no cinema?

Cada rede de cinema terá sua própria forma de aplicar o desconto. Para conferir a programação completa, é necessário acessar os sites dos cinemas participantes.

Combo de pipoca e refrigerante com desconto

Em algumas redes de cinema, os combos de pipoca com refrigerante também terão descontos e preços com condições especiais. É o caso do Cinemark, Kinoplex e UCI.

Quais são os filmes indicados ao Oscar ainda em cartaz no cinema?

"Zona de Interesse", "Pobres Criaturas", "Anatomia de uma Queda", "O Menino e a Garça", "A Cor Púrpura" e "Vidas Passadas" estarão em cartaz na Semana do Cinema.

