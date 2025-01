Oscar 2025: 'Emilia Pérez' é filme de língua não-inglesa com maior número de indicações na história

Emilia Peréz, dirigido pelo francês Jacques Audiard, se tornou o filme de língua não-inglesa com o maior número de indicações às categorias do Oscar 2025 nesta quinta-feira, 23, somando 13 no total.

O filme foi indicado para categorias como "Melhor Filme" e "Melhor Filme Internacional", além de ter recebido indicações para "Melhor Atriz", com Karla Sofía Gascón, a primeira mulher trans a ser indicada ao prêmio. Zoe Saldaña foi indicada à melhor atriz coadjuvante.

No entanto, Emília Pérez encara uma série de críticas, principalmente por ser um filme ambientado no México, contar com elenco majoritariamente estrangeiro e por abordar a realidade da sociedade mexicana de maneira superficial.

Além disso, elenco principal é outro ponto polêmico, por ser composto pelas americanas Zoe Saldaña e Selena Gomez, além da espanhola Karla Sofía Gascón.

Sinopse

Emilia Pérez é uma advogada (Saldaña) que é procurada por um chefão do tráfico de drogas para ajudá-lo a realizar o sonho de uma cirurgia de redesignação sexual, para viver como mulher. Na trama, Selena Gomez interpreta a esposa da criminosa, vivida por Karla Sofía Gascón.

O filme foi dirigido por Jacques Audiard (O Profeta). Emilia Pérez levou o Prêmio do Júri e o prêmio de melhor atriz (dividido entre todas as protagonistas do longa - Selena Gomez, Saldaña, Karla Sofía Gascón e Adriana Paz) no Festival de Cannes de 2024.

Confira as indicações do filme:

Melhor filme Melhor atriz Melhor atriz coadjuvante Melhor direção Melhor filme internacional Melhor trilha sonora original Melhor som Melhor canção original (2 indicações) Melhor roteiro adaptado Melhor cabelo e maquiagem Melhor montagem Melhor fotografia Melhor edição

Onde assistir Emília Perez?

No Brasil, o filme Emília Perez chegará aos cinemas em 6 de fevereiro, quinta-feira, pela Paris Filmes.