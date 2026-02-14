Sem bloquinho? Veja o que assistir nos cinemas neste Carnaval

Jacob Elordi e Margot Robbie em 'Morro dos Ventos Uivantes'
Redação Exame
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 19h34.
Enquanto os bloquinhos de Carnaval reúnem centenas de pessoas nas ruas, há uma parte da população que prefere pular apenas do sofá de casa para a poltrona do cinema.
Coincidentemente, as telonas contam com estreias, desenhos e até mesmos filmes indicados ao Oscar. Confira abaixo 10 produções para assistir durante o feriado:
Filme estreou no cinema na última quinta-feira, 12, e é baseado no clássico da literatura inglesa de Emily Brontë, datado de 1847.
Resumo: no centro da trama estão Catherine Earnshaw (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), cujo romance intenso muda o destino dos dois jovens.
Direção: Emerald Fennell
Elenco: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau'Morro dos Ventos Uivantes': roteiro anêmico para um cinema da Geração Z
Produção é baseado no romance best-seller da autora Freida McFadden.
Resumo: uma jovem começa a trabalhar na casa de um casal muito rico, mas logo fica claro que tanto ela quanto os patrões escondem segredos sombrios.
Direção: Paul Feig
Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
Resumo: prestes a ser escolhido por um dos maiores times de sua modalidade, Cameron sofre um acidente que ameaça colocar tudo a perder.
Direção: Tyree Dillihay, Adam Rosette
Elenco: Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis
Em janeiro deste ano, assumiu o posto de animação americana de maior bilheteria da história ao alcançar US$ 1,7 bilhão em arrecadação global. Além disso, foi indicada ao Oscar 2026 na categoria "Melhor Filme de Animação".
Resumo: os parceiros Judy e Nick embarcam em uma missão para desvendar um mistério ligado a um novo cidadão da cidade, a cobra Gary De'Snake.
Direção: Byron Howard, Jared Bush
Elenco: Monica Iozzi, Ginnifer Goodwin, Rodrigo LombardiTrilha sonora de 'Zootopia 2' entra nas paradas da Billboard; veja quem lidera
Resumo: após os eventos apocalípticos que obrigaram a família Garrity e parte da humanidade a se refugiar em um bunker do governo na Groenlândia, eles precisam deixar o local e atravessar um mundo devastado em busca de um novo lar.
Direção: Ric Roman Waugh
Elenco: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis
Longa foi indicado ao Oscar 2026 nas categorias "Melhor Figurino" e "Melhores Efeitos Visuais".
Resumo: diante de novas ameaças, humanas e de uma misteriosa tribo Na'vi, a família de Jake Sully e Neytiri luta pelo futuro de Pandora.
Direção: James Cameron
Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver'Avatar': com mais dois filmes planejados, saga é menos lucrativa do que deveria
Representante do Brasil no Oscar, foi incluído em quatro categorias: "Melhor Filme Internacional", "Melhor Ator (Wagner Moura)", "Melhor Filme" e "Melhor Elenco" (inédita para o país).
Resumo: ambientado no Brasil de 1977, o filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), professor especializado em tecnologia que deixa São Paulo e vai para Recife na tentativa de fugir de um passado violento e misterioso.
Direção: Kleber Mendonça Filho
Elenco: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido'O Agente Secreto' recebe 4 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme
Resumo: um detetive persegue um ladrão de joias integrante de uma gangue que atua na Costa do Pacífico.
Direção: Bart Layton
Elenco: Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo
O filme recebeu 9 indicações ao Oscar: "Melhor Filme", "Melhor Direção", "Melhor Ator (Timothée Chalamet)", "Melhor Ator Coadjuvante", "Melhor Roteiro Original", "Melhor Fotografia", "Melhor Montagem", "Melhor Trilha Sonora Original" e "Melhor Canção Original".
Resumo: de malandro apostador com uma vida difícil a astro do tênis de mesa, Marty Reisman alcança a grandeza no esporte de raquete.
Direção: Josh Safdie
Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion
Resumo: a trama ficcional retrata a vida doméstica de William Shakespeare ao lado de Agnes Shakespeare e a perda do filho de 11 anos, Hamnet, vítima de uma das pragas que atingiram a Inglaterra no século 16.
Direção: Chloé Zhao
Elenco: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson