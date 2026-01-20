Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Reviravolta? Enquete da EXAME Pop aponta saída de sister polêmica no BBB 26

Enquete feita na comunidade no WhatsApp, com 1.499 votos totais, indica qual sister deve sair

(BBB/Globo/Divulgação)

(BBB/Globo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 08h54.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 08h55.

O Paredão entre Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena pode acabar com uma reviravolta nesta terça-feira, 20. As pesquisas anteriores até a segunda-feira, 19, apontavam que Aline seria a primeira eliminada do Big Brother 2026. Mas, agora, depois do Sincerão, o jogo virou — literalmente.

Enquete feita na comunidade da EXAME Pop no WhatsApp, com 1.499 votos totais, mostra que 63,78% do público acredita que Milena será a eliminada, seguida por Aline, com 23,88%, e Ana Paula, com 10,54%. 

Como foi a formação do Paredão?

O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, enquanto a casa votou em Paulo Augusto. Ana Paula Renault e Aline Campos já estavam no Paredão, mandadas pelo Big Fone.

Estavam imunes o Líder, o Pipoca Marcelo, que ganhou a imunidade pelo Big Fone e os quatro novos participantes, vindos do Quarto Branco: Chaiany, Matheus, Leandro e Gabriela.

O que indicam as pesquisas?

Em uma parcial do Votalhada, Aline aparece com 54% dos votos, seguida por Milena, com 36%, e Ana Paula, com 10%.

No consolidado de segunda-feira, 19, o site apontou também a saída de Aline por uma larga diferença. Ontem, antes do Sincerão e com dados do YouTube, Twitter e Telegram, Aline estava com 48,28%, Milena com 35,28%, e Ana Paula Renault com 16,43%.

Nas plataformas individualmente, Aline também aparecia à frente em todos os canais: nos sites, com 40,92% contra 32,21% de Milena e 26,87% de Ana Paula; no YouTube, com 44,25%, seguida de perto por Milena com 43,75%, enquanto Ana Paula tem 12%; no Twitter, a vantagem de Aline é ainda maior, com 66,22%, enquanto Milena tem 33,16% e Ana Paula, 4,61%.

Mas, agora, depois do Sincerão, a situação ficou ainda mais acirrada. Segundo o consolidado do Votalhada, Milena e Aline estão tecnicamente empatadas, com 44,52% e 45,89%, respectivamente.

Justificativa do Líder

O Líder Alberto Cowboy justificou o voto na Pipoca Milena pela falta de proximidade. Para o mineiro, a sister devia focar menos nas atividades da casa e mais na troca com os participantes.

Cowboy ainda citou o comentário que Milena fez durante a Prova do Líder, em que a ex-Casa de Vidro disse que Veteranos "já tiveram sua oportunidade".

Votos da casa

  • Solange Couto votou em Paulo Augusto;
  • Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto;
  • Breno votou em Paulo Augusto;
  • Aline Campos votou em Paulo Augusto;
  • Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto;
  • Maxiane votou em Paulo Augusto;
  • Brígido votou em Sol Vega;
  • Sarah Andrade votou em Paulo Augusto;
  • Edilson Capetinha votou em Sol Vega;
  • Jordana votou em Edilson Capetinha;
  • Marcelo votou em Paulo Augusto;
  • Marciele votou em Juliano Floss;
  • Juliano Floss votou em Sol Vega;
  • Samira votou em Paulo Augusto;
  • Babu Santana votou em Sol Vega;
  • Milena votou em Paulo Augusto;
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega;
  • Sol Vega votou em Juliano Floss;
  • Matheus votou em Maxiane;
  • Gabriela votou em Paulo Augusto;
  • Leandro votou em Jonas Sulzbach;
  • Chaiany votou em Brígido.

Paulo Augusto foi o mais votado, com 11 indicações.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais de Pop

K-Pop? Não, K-Food: exportação de comida coreana bate R$ 76 bi em 2025

Quem vai sair do BBB 26? Enquete mostra empate técnico no 1º paredão

'The Pitt': as verdades médicas na série da HBO Max

Série que começou como uma fanfic agora é o novo sucesso do streaming

Mais na Exame

Pop

K-Pop? Não, K-Food: exportação de comida coreana bate R$ 76 bi em 2025

Mercados

Mercado europeu entra em modo 'venda América' com novas tarifas de Trump

Marketing

Soft power dos EUA recua em 2026 — e China se aproxima da liderança

Negócios

'O que a gente faz não é só entrega': o desafio da startup que leva o e-commerce às favelas