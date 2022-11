Selena Gomez dá dois meses grátis de Apple TV+; saiba como ativar

Para promover o seu novo documentário na Apple TV+, A atriz, cantora e compositora Selena Gomez está oferecendo dois meses grátis do serviço de streaming da Apple. O anúncio foi feito pela cantora em seu perfil do Twitter.

“Minha Mente & Eu” (“My Mind & Me”) estreou ontem na plataforma de filmes e séries. O documentário cobre seis anos da vida da atriz e compositora em busca de uma "nova luz". De acordo com Gomez, os dois meses gratuitos são “um presente especial aos seus fãs”.

Today is the World Premiere of Selena Gomez: #MyMindAndMe, at @AFIFEST. I’m thrilled to share a special gift to my fans of a 2 month free trial of @AppleTVPlus. Stream the film on Nov 4: https://t.co/ipG1TXPEn5 pic.twitter.com/Wy9xvvH6sf

— Selena Gomez (@selenagomez) November 3, 2022