Emprego dos sonhos? Homem é pago para não fazer nada; entenda

Para algumas pessoas o emprego dos sonhos é trabalhar com o que ama. Já para Shoji Morimoto, um japonês de 38 anos, a realização profissional é não fazer nada e ser bem pago para isso.

Morimoto trabalhava em uma editora e decidiu mudar de carreira por sempre ser repreendido por não fazer nada. O homem decidiu transformar a crítica em um negócio rentável. “Comecei a me perguntar o que aconteceria se eu fornecesse minha capacidade de 'não fazer nada como um serviço aos clientes'”, disse o japonês em entrevista ao jornal New York Post. “As pessoas tendem a pensar que meu 'não fazer nada' é valioso porque é útil [para outras pessoas].”

O homem cobra em média 10 mil ienes, cerca de R$ 340 em conversão direta, para estar onde seus clientes pedem. “Basicamente, eu me alugo”, diz.

Morimoto já foi contratado para andar de gangorra, participar de um jantar para elogiar a roupa de uma pessoa e acenar através de uma janela para um viajante que queria uma despedida. Nos últimos 4 anos, foram mais de 4 mil serviços prestados. “Meu trabalho é estar onde meus clientes querem que eu esteja e não fazer nada em particular”, explicou.

Ele garante que ganha dinheiro suficiente para sustentar sua esposa e filho com o serviço. Morimoto afirma que atende dois clientes por dia. “Não há problema em realmente não fazer nada”, garante. “As pessoas não precisam ser úteis de uma maneira específica.”

Apesar do negócio de sucesso, Morimoto não aceita qualquer serviço. Ele já recusou viajar para o Camboja e mover uma geladeira. O japonês afirma que não realiza nenhum pedido de natureza sexual. O especialista em não fazer nada tem 329 mil seguidores no Twitter e 594 mil no Instagram.

