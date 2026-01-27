'Sabor energético': entenda o meme de Toguro que conquistou até a Cimed

'Sabor energético': bebida da linha Mansão Maromba se tornou meme com a explicação de sua proposta (Mansão Maromba/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 06h02.
Nas últimas semanas, expressões associadas a “sabor” ganharam destaque nas redes sociais, acompanhadas de gestos e entonações específicos. Embora a tendência possa parecer espontânea e desconexa, ela tem origem na popularização de conteúdos protagonizados por Toguro, figura recorrente no universo dos memes.
O movimento extrapolou o ambiente digital e chegou ao meio corporativo. A farmacêutica Cimed, por exemplo, levou a brincadeira para dentro do escritório ao convidar os influenciadores fitness Toguro e Cariani.
View this post on Instagram
Os fisiculturistas foram à empresa realizar reuniões e negociações com o CEO da Cimed, João Adibe. No perfil do Instagram do empresário, a Cimed anunciou uma parceria com Toguro, para um produto que ainda não foi divulgado, mas, segundo alusões de outros vídeos do perfil de Adibe, poderá ser um "anti-ressaca".
Ver essa foto no Instagram
Tudo começou em uma entrevista de Toguro com o fisiculturista Leo Stronda, conhecido há mais de dez anos na Internet por sua carreira no grupo "Bonde do Stronda" e seu canal no YouTube "Fábrica de Monstros".
A dupla de "marombeiros" se conhece há anos e são dois dos nomes mais conhecidos no nicho de humor relacionado a fisiculturismo e academia.
Durante a conversa, Stronda levantou um tópico sobre os drinks prontos de energético da Mansão Maromba, marca de Toguro: "o energético tem escrito na embalagem, 'não é indicado a misturar com bebida alcoólica'". Toguro já se adiantou e disse que é por causa da cafeína. Ele explicou: "sabe qual é o segredo do meu drink? Não tem cafeína, é sabor energético, um segredinho."
Stronda continuou confuso e perguntou sobre o que no drink dava a ele o caráter energético. "Nada. É sabor energético", reafirmou Toguro, que também disse que não há taurina na bebida. "Por que você fala que é energético?", questionou Leo Stronda. "Sabor energético", insistiu.
A dúvida então se modificou, agora Stronda queria saber qual é a definição de um sabor energético. "É sabor de Monster. O energético tem o sabor, não tem?", explicou Toguro, enfim sanando totalmente os questionamentos do entrevistador.
@1.milhao7 Origem do SABOUR Energético! #viral #leostronda #toguro #sabor #energetico #fyp ♬ som original - 1 milhao
A partir da explicação de Toguro, as pessoas passaram a dizer que algo tem o "sabor" de alguma coisa quando apenas parece ser, mas não é.
@togurosabor ex , sabor enérgico♬ som original - TOGURO
A própria palavra "sabor" se tornou um gatilho para as pessoas mencionarem Toguro e seu "sabor energético". O KitKat White, por exemplo, deixou de ter cobertura de chocolate branco e passou a ter cobertura sabor chocolate branco. Isso foi suficiente para internautas já colocarem imagens do fisiculturista nos comentários.
Contem cobertura oque ?? pic.twitter.com/mpgxsqp8DE
— orlas (@orlandinhoog) January 25, 2026
Toguro fez um pronunciamento dizendo que há uma marca concorrente que copiou sua ideia de fazer uma bebida com o sabor de energético.
"Você sabia que tem uma empresa gigantesca que copiou o sabor energético? Essa empresa era conhecida com aquela 'barrigudinha', ela tentou ir ao público universitário, mas cuidado com essa marca", disse o influenciador em vídeo no seu perfil do TikTok. "O resto é cópia, fajuta, não compre." A marca a qual ele fez referência ainda não foi revelada.
@toguroVocê sabia ?♬ som original - TOGURO