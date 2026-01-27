'Sabor energético': entenda o meme de Toguro que conquistou até a Cimed

Nas últimas semanas, expressões associadas a “sabor” ganharam destaque nas redes sociais, acompanhadas de gestos e entonações específicos. Embora a tendência possa parecer espontânea e desconexa, ela tem origem na popularização de conteúdos protagonizados por Toguro, figura recorrente no universo dos memes.

O movimento extrapolou o ambiente digital e chegou ao meio corporativo. A farmacêutica Cimed, por exemplo, levou a brincadeira para dentro do escritório ao convidar os influenciadores fitness Toguro e Cariani.

View this post on Instagram A post shared by Karla Marques Felmanas (@karlacimed)



Os fisiculturistas foram à empresa realizar reuniões e negociações com o CEO da Cimed, João Adibe. No perfil do Instagram do empresário, a Cimed anunciou uma parceria com Toguro, para um produto que ainda não foi divulgado, mas, segundo alusões de outros vídeos do perfil de Adibe, poderá ser um "anti-ressaca".

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Erich Shibata (@erichshibata)

A entrevista com Leo Stronda

Tudo começou em uma entrevista de Toguro com o fisiculturista Leo Stronda, conhecido há mais de dez anos na Internet por sua carreira no grupo "Bonde do Stronda" e seu canal no YouTube "Fábrica de Monstros".

A dupla de "marombeiros" se conhece há anos e são dois dos nomes mais conhecidos no nicho de humor relacionado a fisiculturismo e academia.

Durante a conversa, Stronda levantou um tópico sobre os drinks prontos de energético da Mansão Maromba, marca de Toguro: "o energético tem escrito na embalagem, 'não é indicado a misturar com bebida alcoólica'". Toguro já se adiantou e disse que é por causa da cafeína. Ele explicou: "sabe qual é o segredo do meu drink? Não tem cafeína, é sabor energético, um segredinho."

Stronda continuou confuso e perguntou sobre o que no drink dava a ele o caráter energético. "Nada. É sabor energético", reafirmou Toguro, que também disse que não há taurina na bebida. "Por que você fala que é energético?", questionou Leo Stronda. "Sabor energético", insistiu.

A dúvida então se modificou, agora Stronda queria saber qual é a definição de um sabor energético. "É sabor de Monster. O energético tem o sabor, não tem?", explicou Toguro, enfim sanando totalmente os questionamentos do entrevistador.

O meme 'sabor de energético'

A partir da explicação de Toguro, as pessoas passaram a dizer que algo tem o "sabor" de alguma coisa quando apenas parece ser, mas não é.

A própria palavra "sabor" se tornou um gatilho para as pessoas mencionarem Toguro e seu "sabor energético". O KitKat White, por exemplo, deixou de ter cobertura de chocolate branco e passou a ter cobertura sabor chocolate branco. Isso foi suficiente para internautas já colocarem imagens do fisiculturista nos comentários.

Cópia do sabor de energético?

Toguro fez um pronunciamento dizendo que há uma marca concorrente que copiou sua ideia de fazer uma bebida com o sabor de energético.

"Você sabia que tem uma empresa gigantesca que copiou o sabor energético? Essa empresa era conhecida com aquela 'barrigudinha', ela tentou ir ao público universitário, mas cuidado com essa marca", disse o influenciador em vídeo no seu perfil do TikTok. "O resto é cópia, fajuta, não compre." A marca a qual ele fez referência ainda não foi revelada.