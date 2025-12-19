Como a Ambev transformou os RTDs em fenômeno cultural no Brasil

RTDs: Beats lidera nova fase de consumo entre jovens adultos no Brasil. (Ambev/Divulgação)
EXAME Solutions
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11h00.
Última atualização em 19 de dezembro de 2025 às 11h18.
Nos últimos anos, os drinks prontos deixaram de ser apenas uma escolha prática para o consumo e se tornaram parte do cenário cultural das festas brasileiras. Do esquenta ao Carnaval, as latinhas coloridas passaram a circular como códigos de identificação e pertencimento, ajudando a redefinir hábitos entre os jovens adultos.
Mais do que uma nova categoria de bebidas, os RTDs (ready to drink) se consolidaram como um fenômeno cultural no Brasil e uma nova avenida de crescimento para o mercado. Dados da consultoria NielsenIQ apontam que o crescimento acumulado desse mercado no Brasil já ultrapassa mais de 60%. Entre os novos consumidores da categoria, 29% são da Geração Z (18-28 anos), responsável também por 14,5% do aumento na frequência de consumo.
A Beats foi uma peça central na construção desse repertório e considerada um case de inovação contínua no portfólio da Ambev – responsável por acompanhar comportamentos e novas ocasiões de consumo no país. Como marca, sua trajetória começa no território da música eletrônica com o festival Skol Beats, criado em 2000. A bebida, ainda um pouco diferente da versão atual, surge dois anos depois. Mas é em 2014, com a chegada de Senses como primeiro produto saborizado da marca, que Beats passa se conectar oficialmente à categoria de drinks prontos.
A partir daí, a latinha azul passou a circular em diferentes contextos de consumo acompanhando as transformações do seu público, ampliando o repertório do segmento de drinks prontos e assumindo a liderança da categoria. Para além dos festivais, outros ambientes musicais se tornaram sinônimo de Beats, incluindo festas e eventos de rua, como o Carnaval.
O RTD deixou de ser uma tendência pontual para se tornar parte recorrente da cultura jovem adulta. A leitura desse movimento levou a Ambev a estruturar uma estratégia robusta dedicada ao desenvolvimento do segmento.
A companhia organizou uma agenda dentro da divisão Beyond Beer, que reúne RTDs e bebidas não alcoólicas (NAB) como uma frente de crescimento. Mais do que lançar produtos desses nichos, a área funciona como uma plataforma de experimentação e escala, integrando dados, escuta dos consumidores e sensibilidade cultural para acelerar a inovação.
“Desde o início, percebemos que os jovens adultos lideravam uma nova cultura de consumo em busca de praticidade, sabor e drinks prontos. Para acompanhar essa mudança, investimos em uma estratégia robusta de portfólio, criando uma plataforma de inovação contínua dentro da companhia, e não apenas iniciativas isoladas, sempre com foco em incrementalidade para o portfólio da Ambev”, afirma Daniela Cachich, presidente da divisão Beyond Beer. Segundo a executiva, liderar uma categoria significa também desenvolvê-la, criando ocasiões de consumo de forma responsável e sustentável.
A consolidação da Beats veio acompanhada de números. 27,5% novos compradores de RTD chegam no segmento via a marca e 11% dos novos consumidores de Beats são novos na categoria. A marca também tem buscado explorar novas ocasiões de consumo, com plataformas como o “Esquenta”. Entre o último trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2025, Beats ampliou em 21% a frequência de compra e em 8,7% a penetração nos lares brasileiros. O resultado compara o período anterior ao lançamento da Plataforma com o momento atual. Ainda, no primeiro semestre de 2025, cresceu 30% no Zé Delivery, com penetração quase duas vezes maior na Geração Z – recorte entre 18 a 28 anos (10%, contra 5,6% em outras faixas etárias).
A estratégia se traduz em lançamentos frequentes de sabores, ativações em grandes eventos, parcerias com artistas e na consolidação da plataforma de esquenta como um território proprietário da marca.
A estratégia da Ambev com os RTDs combina leitura de comportamento em tempo real, testes rápidos e cocriação com consumidores. Plataformas como o Zé Delivery funcionam como fonte contínua de insights, permitindo entender preferências, testar hipóteses e acelerar decisões de portfólio. Nesse modelo, os RTDs também operam como uma vitrine de experimentação da companhia.
A Beats Red Mix é o exemplo mais emblemático desse processo. Desenvolvido a partir de mais de 400 protótipos e testado com dezenas de milhares de consumidores, o produto foi ajustado com base em dados de consumo em tempo real. O resultado foi o maior volume de vendas da história da marca no Carnaval de 2025, com crescimento de 41% no pré-Carnaval em comparação a 2024.
Esse modelo ágil também está por trás de Beats Green Mix, aposta da marca para o Carnaval de 2026. O novo sabor foi desenvolvido em menos de seis meses entre o briefing inicial e a definição do líquido final, combinando dados, testes rápidos e feedback direto do público.
Segundo Cachich, a Beyond Beer atua como uma avenida de crescimento incremental para a companhia. “Essa estrutura é o motor que nos permite antecipar tendências com um portfólio diverso, atuando como uma plataforma que funciona como uma vitrine de novas experiências para o consumidor”, diz.
A Ambev também aposta em marcas com propostas complementares aos RTDs. Brutal Fruit, o primeiro spritzer da companhia, chegou ao Brasil em 2023 e integra a divisão Beyond Beer. A marca acompanha uma tendência global: segundo a Verified Market Reports, o mercado de spritzers deve crescer de US$ 3,5 bilhões em 2024 para US$ 5,2 bilhões até 2033.
Já a Flying Fish, criada em 2014 na África do Sul, é apresentada como um case internacional de cerveja saborizada. Já presente em 14 países, em 2025, a marca passou a operar no Brasil, inicialmente com lançamento grandioso na região Sul. No fim deste ano, expandiu para São Paulo e em 2026 patrocinará um dos maiores festivais de música do ano.
A expansão dos RTDs vem acompanhada de uma agenda estruturada de consumo responsável. Na última década, a Ambev investiu R$ 1,4 bilhão em ações de moderação e mantém um programa com mais de 15 anos de atuação. Com o CIT (Centro de Inovação e Tecnologia), a companhia opera o Smart Drinking Lab, dedicado ao desenvolvimento de soluções voltadas ao consumo equilibrado. Entre as iniciativas estão a barrinha On by Beats, o Flow Voice e o Antecipa, além de ativações como bebedouros de água nos Ensaios da Anitta e mensagens educativas integradas às marcas do portfólio. A moderação, nesse contexto, é tratada como parte da própria experiência.