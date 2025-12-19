Como a Ambev transformou os RTDs em fenômeno cultural no Brasil

Nos últimos anos, os drinks prontos deixaram de ser apenas uma escolha prática para o consumo e se tornaram parte do cenário cultural das festas brasileiras. Do esquenta ao Carnaval, as latinhas coloridas passaram a circular como códigos de identificação e pertencimento, ajudando a redefinir hábitos entre os jovens adultos.

Mais do que uma nova categoria de bebidas, os RTDs (ready to drink) se consolidaram como um fenômeno cultural no Brasil e uma nova avenida de crescimento para o mercado. Dados da consultoria NielsenIQ apontam que o crescimento acumulado desse mercado no Brasil já ultrapassa mais de 60%. Entre os novos consumidores da categoria, 29% são da Geração Z (18-28 anos), responsável também por 14,5% do aumento na frequência de consumo.

A Beats foi uma peça central na construção desse repertório e considerada um case de inovação contínua no portfólio da Ambev – responsável por acompanhar comportamentos e novas ocasiões de consumo no país. Como marca, sua trajetória começa no território da música eletrônica com o festival Skol Beats, criado em 2000. A bebida, ainda um pouco diferente da versão atual, surge dois anos depois. Mas é em 2014, com a chegada de Senses como primeiro produto saborizado da marca, que Beats passa se conectar oficialmente à categoria de drinks prontos.

A partir daí, a latinha azul passou a circular em diferentes contextos de consumo acompanhando as transformações do seu público, ampliando o repertório do segmento de drinks prontos e assumindo a liderança da categoria. Para além dos festivais, outros ambientes musicais se tornaram sinônimo de Beats, incluindo festas e eventos de rua, como o Carnaval.

O RTD deixou de ser uma tendência pontual para se tornar parte recorrente da cultura jovem adulta. A leitura desse movimento levou a Ambev a estruturar uma estratégia robusta dedicada ao desenvolvimento do segmento.

A companhia organizou uma agenda dentro da divisão Beyond Beer, que reúne RTDs e bebidas não alcoólicas (NAB) como uma frente de crescimento. Mais do que lançar produtos desses nichos, a área funciona como uma plataforma de experimentação e escala, integrando dados, escuta dos consumidores e sensibilidade cultural para acelerar a inovação.

“Desde o início, percebemos que os jovens adultos lideravam uma nova cultura de consumo em busca de praticidade, sabor e drinks prontos. Para acompanhar essa mudança, investimos em uma estratégia robusta de portfólio, criando uma plataforma de inovação contínua dentro da companhia, e não apenas iniciativas isoladas, sempre com foco em incrementalidade para o portfólio da Ambev”, afirma Daniela Cachich, presidente da divisão Beyond Beer. Segundo a executiva, liderar uma categoria significa também desenvolvê-la, criando ocasiões de consumo de forma responsável e sustentável.

A consolidação da Beats veio acompanhada de números. 27,5% novos compradores de RTD chegam no segmento via a marca e 11% dos novos consumidores de Beats são novos na categoria. A marca também tem buscado explorar novas ocasiões de consumo, com plataformas como o “Esquenta”. Entre o último trimestre de 2023 e o segundo trimestre de 2025, Beats ampliou em 21% a frequência de compra e em 8,7% a penetração nos lares brasileiros. O resultado compara o período anterior ao lançamento da Plataforma com o momento atual. Ainda, no primeiro semestre de 2025, cresceu 30% no Zé Delivery, com penetração quase duas vezes maior na Geração Z – recorte entre 18 a 28 anos (10%, contra 5,6% em outras faixas etárias).

A estratégia se traduz em lançamentos frequentes de sabores, ativações em grandes eventos, parcerias com artistas e na consolidação da plataforma de esquenta como um território proprietário da marca.

Um laboratório de inovação

A estratégia da Ambev com os RTDs combina leitura de comportamento em tempo real, testes rápidos e cocriação com consumidores. Plataformas como o Zé Delivery funcionam como fonte contínua de insights, permitindo entender preferências, testar hipóteses e acelerar decisões de portfólio. Nesse modelo, os RTDs também operam como uma vitrine de experimentação da companhia.

A Beats Red Mix é o exemplo mais emblemático desse processo. Desenvolvido a partir de mais de 400 protótipos e testado com dezenas de milhares de consumidores, o produto foi ajustado com base em dados de consumo em tempo real. O resultado foi o maior volume de vendas da história da marca no Carnaval de 2025, com crescimento de 41% no pré-Carnaval em comparação a 2024.

Esse modelo ágil também está por trás de Beats Green Mix, aposta da marca para o Carnaval de 2026. O novo sabor foi desenvolvido em menos de seis meses entre o briefing inicial e a definição do líquido final, combinando dados, testes rápidos e feedback direto do público.

Segundo Cachich, a Beyond Beer atua como uma avenida de crescimento incremental para a companhia. “Essa estrutura é o motor que nos permite antecipar tendências com um portfólio diverso, atuando como uma plataforma que funciona como uma vitrine de novas experiências para o consumidor”, diz.

Expansão com portfólio complementar

A Ambev também aposta em marcas com propostas complementares aos RTDs. Brutal Fruit, o primeiro spritzer da companhia, chegou ao Brasil em 2023 e integra a divisão Beyond Beer. A marca acompanha uma tendência global: segundo a Verified Market Reports, o mercado de spritzers deve crescer de US$ 3,5 bilhões em 2024 para US$ 5,2 bilhões até 2033.

Já a Flying Fish, criada em 2014 na África do Sul, é apresentada como um case internacional de cerveja saborizada. Já presente em 14 países, em 2025, a marca passou a operar no Brasil, inicialmente com lançamento grandioso na região Sul. No fim deste ano, expandiu para São Paulo e em 2026 patrocinará um dos maiores festivais de música do ano.

A expansão dos RTDs vem acompanhada de uma agenda estruturada de consumo responsável. Na última década, a Ambev investiu R$ 1,4 bilhão em ações de moderação e mantém um programa com mais de 15 anos de atuação. Com o CIT (Centro de Inovação e Tecnologia), a companhia opera o Smart Drinking Lab, dedicado ao desenvolvimento de soluções voltadas ao consumo equilibrado. Entre as iniciativas estão a barrinha On by Beats, o Flow Voice e o Antecipa, além de ativações como bebedouros de água nos Ensaios da Anitta e mensagens educativas integradas às marcas do portfólio. A moderação, nesse contexto, é tratada como parte da própria experiência.