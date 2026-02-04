Petróleo sobe mais de 3% antes das negociações entre EUA e Irã

Os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira, 4, impulsionados pela cautela dos operadores diante de sinais contraditórios entre Estados Unidos e Irã às vésperas das negociações entre os dois países.

O barril do Brent do Mar do Norte, com entrega em abril, fechou em alta de 3,17%, a US$ 69,46. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência americana com vencimento em março, avançou 3,05%, para US$ 65,14.

Segundo Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, o mercado “continua sensível às manchetes” quando o tema envolve o Irã. Ele afirmou à AFP que os preços reagiram após uma publicação do site americano Axios indicar que a Casa Branca havia rejeitado as condições apresentadas por Teerã para as negociações.

Posteriormente, Estados Unidos e Irã confirmaram que o diálogo terá início em Omã, na sexta-feira, mas o anúncio ocorreu após o fechamento dos mercados.

Para Lipow, o petróleo segue pressionado pelo reforço da presença militar no Oriente Médio e pelas tensões persistentes entre Washington e Teerã. Desde o início de janeiro, os preços vêm reagindo de forma recorrente à alternância entre ameaças e sinais de abertura ao diálogo entre os dois países.

*Com informações da AFP