Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petróleo sobe mais de 3% antes das negociações entre EUA e Irã

Estados Unidos e Irã confirmaram que o diálogo entre os dois países vai acontecer em Omã, na sexta-feira

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 20h35.

Os preços do petróleo dispararam nesta quarta-feira, 4, impulsionados pela cautela dos operadores diante de sinais contraditórios entre Estados Unidos e Irã às vésperas das negociações entre os dois países.

O barril do Brent do Mar do Norte, com entrega em abril, fechou em alta de 3,17%, a US$ 69,46. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência americana com vencimento em março, avançou 3,05%, para US$ 65,14.

Segundo Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, o mercado “continua sensível às manchetes” quando o tema envolve o Irã. Ele afirmou à AFP que os preços reagiram após uma publicação do site americano Axios indicar que a Casa Branca havia rejeitado as condições apresentadas por Teerã para as negociações.

Posteriormente, Estados Unidos e Irã confirmaram que o diálogo terá início em Omã, na sexta-feira, mas o anúncio ocorreu após o fechamento dos mercados.

Para Lipow, o petróleo segue pressionado pelo reforço da presença militar no Oriente Médio e pelas tensões persistentes entre Washington e Teerã. Desde o início de janeiro, os preços vêm reagindo de forma recorrente à alternância entre ameaças e sinais de abertura ao diálogo entre os dois países.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:PetróleoEstados Unidos (EUA)Irã

Mais de Invest

Azzas junta unidades de negócio e coloca Arezzo e Hering sob mesmo guarda-chuva

Itaú lucra R$ 12,3 bi no quarto trimestre e rentabilidade supera 24%

Alphabet bate expectativa de lucro, mas pesa a mão em investimentos; ação cai

Ibovespa tomba 2,14% e tem pior queda diária em quase dois meses

Mais na Exame

ESG

ANP autoriza Petrobras a retomar perfuração de poço na Foz do Amazonas

Pop

Rowling nega convite a Epstein para peça de 'Harry Potter' na Broadway

Brasil

Lupi diz que PT apoiará candidaturas do PDT em Minas, Paraná e RS

Mercados

Azzas junta unidades de negócio e coloca Arezzo e Hering sob mesmo guarda-chuva