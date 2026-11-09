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Os carros de GTA VI saíram do jogo e foram parar nas ruas de Miami

Rockstar confirmou que a West Coast Customs, de Los Angeles, construiu seis modelos do jogo, que chega aos consoles em 19 de novembro

Os seis carros construídos pela West Coast Customs em frente ao Miami Marine Stadium, projetado por Hilario Candela em 1963 (Reprodução/Rockstar Games)

Os seis carros construídos pela West Coast Customs em frente ao Miami Marine Stadium, projetado por Hilario Candela em 1963 (Reprodução/Rockstar Games)

Gustavo Frank
Gustavo Frank

Jonalista colaborador

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 17h15.

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Na mesma semana em que a Rockstar Games lançou o trailer de lançamento de Grand Theft Auto VI, em 15 de outubro, moradores de Miami começaram a publicar vídeos de veículos que circulavam juntos que circulava entre o centro da cidade e Key Biscayne. Eram seis carros com placas de Leonida, o estado fictício que faz as vezes da Flórida no jogo, e um deles era uma Lamborghini com pintura de viatura policial. Em um dos registros, o grupo aparece parado num posto de gasolina, com um dirigível de GTA VI sobrevoando a área.

A Rockstar não comentou as aparições na época. A confirmação veio em 6 de novembro, quando o estúdio entregou ao Hypedrive, canal automotivo do Hypebeast, seis imagens inéditas do jogo, cada uma ao lado de uma foto do carro real correspondente. As molduras das placas traziam o logo da Rockstar, a inscrição "VI" e o nome da West Coast Customs, que assina as construções.

Velha conhecida da série

A oficina de Los Angeles, famosa pelos programas de customização na TV, já tinha trabalhado com a Rockstar em 2013, quando montou uma versão real do Bravado Banshee para o lançamento de GTA V. Desta vez, a encomenda foi seis vezes maior. Segundo a divulgação, cada carro misturou funilaria tradicional com peças em compósito, recebeu rodas e componentes estruturais feitos em usinagem CNC e ganhou uma pintura exclusiva.

A Rockstar não revelou quais modelos estão por baixo das carrocerias, mas quem viu os carros de perto de perto identificou uma McLaren, uma Lamborghini, uma Ferrari e um Corvette.

Do donk ao hipercarro

As versões reais dos carros de GTA VI no 1111 Lincoln Road, edifício-garagem do Herzog & de Meuron em Miami Beach (Reprodução/Rockstar Games)

Metade do grupo vem da tradição americana de customização. O Albany Manana segue o estilo donk, com rodas enormes, suspensão elevada, motor V8 de 7,7 litros, carroceria azul com flocos metálicos, para-choques dourados e bancos de couro azul. O Albany Buccaneer foi transformado em lowrider, com suspensão a ar, V8 de 7,5 litros, pintura verde com aerografia e frisos, rodas douradas de raios, capota creme e interior que combina couro com estampa de zebra, mogno e detalhes dourados. Fecha esse trio o Invetero Coquette, a releitura do Corvette na franquia, agora baseada na geração C8, de motor central, com V8 de 6,2 litros e uma camuflagem em rosa e roxo chamada "Yeti Camo".

Os outros três se inspiram em superesportivos europeus. O Progen Emerus, leitura do McLaren Senna, tem V8 4.0 biturbo, carroceria laranja e interior da mesma cor. O Pegassi Tempesta, versão do Lamborghini Huracán, foi pintado como uma viatura do Departamento de Polícia de Vice Beach e tem cabine com botões e acabamentos inspirados em caças. O Grotti Cheetah, com o desenho em cunha da Ferrari Testarossa, recebeu couro italiano e uma pintura em degradê apelidada de "Vice City fade". O modelo está na série desde GTA III e, no novo jogo, é um dos carros da Ultimate Edition, liberado ao longo da história.

Contagem regressiva

GTA VI sai em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ainda sem data para PC. O título foi adiado duas vezes, primeiro de 2025 para 26 de maio de 2026 e depois para novembro, numa decisão anunciada pela Rockstar em novembro do ano passado. A pré-venda começou em 25 de junho, com a edição padrão a R$ 449,90 e a Ultimate Edition a R$ 549,90 no Brasil, e o download antecipado nos consoles fica liberado a partir de 12 de novembro.

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