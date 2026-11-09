Os carros de GTA VI saíram do jogo e foram parar nas ruas de Miami

Na mesma semana em que a Rockstar Games lançou o trailer de lançamento de Grand Theft Auto VI, em 15 de outubro, moradores de Miami começaram a publicar vídeos de veículos que circulavam juntos que circulava entre o centro da cidade e Key Biscayne. Eram seis carros com placas de Leonida, o estado fictício que faz as vezes da Flórida no jogo, e um deles era uma Lamborghini com pintura de viatura policial. Em um dos registros, o grupo aparece parado num posto de gasolina, com um dirigível de GTA VI sobrevoando a área.

A Rockstar não comentou as aparições na época. A confirmação veio em 6 de novembro, quando o estúdio entregou ao Hypedrive, canal automotivo do Hypebeast, seis imagens inéditas do jogo, cada uma ao lado de uma foto do carro real correspondente. As molduras das placas traziam o logo da Rockstar, a inscrição "VI" e o nome da West Coast Customs, que assina as construções.

Velha conhecida da série

A oficina de Los Angeles, famosa pelos programas de customização na TV, já tinha trabalhado com a Rockstar em 2013, quando montou uma versão real do Bravado Banshee para o lançamento de GTA V. Desta vez, a encomenda foi seis vezes maior. Segundo a divulgação, cada carro misturou funilaria tradicional com peças em compósito, recebeu rodas e componentes estruturais feitos em usinagem CNC e ganhou uma pintura exclusiva.

A Rockstar não revelou quais modelos estão por baixo das carrocerias, mas quem viu os carros de perto de perto identificou uma McLaren, uma Lamborghini, uma Ferrari e um Corvette.

Do donk ao hipercarro

As versões reais dos carros de GTA VI no 1111 Lincoln Road, edifício-garagem do Herzog & de Meuron em Miami Beach (Reprodução/Rockstar Games)

Metade do grupo vem da tradição americana de customização. O Albany Manana segue o estilo donk, com rodas enormes, suspensão elevada, motor V8 de 7,7 litros, carroceria azul com flocos metálicos, para-choques dourados e bancos de couro azul. O Albany Buccaneer foi transformado em lowrider, com suspensão a ar, V8 de 7,5 litros, pintura verde com aerografia e frisos, rodas douradas de raios, capota creme e interior que combina couro com estampa de zebra, mogno e detalhes dourados. Fecha esse trio o Invetero Coquette, a releitura do Corvette na franquia, agora baseada na geração C8, de motor central, com V8 de 6,2 litros e uma camuflagem em rosa e roxo chamada "Yeti Camo".

Os outros três se inspiram em superesportivos europeus. O Progen Emerus, leitura do McLaren Senna, tem V8 4.0 biturbo, carroceria laranja e interior da mesma cor. O Pegassi Tempesta, versão do Lamborghini Huracán, foi pintado como uma viatura do Departamento de Polícia de Vice Beach e tem cabine com botões e acabamentos inspirados em caças. O Grotti Cheetah, com o desenho em cunha da Ferrari Testarossa, recebeu couro italiano e uma pintura em degradê apelidada de "Vice City fade". O modelo está na série desde GTA III e, no novo jogo, é um dos carros da Ultimate Edition, liberado ao longo da história.

Contagem regressiva

GTA VI sai em 19 de novembro para PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ainda sem data para PC. O título foi adiado duas vezes, primeiro de 2025 para 26 de maio de 2026 e depois para novembro, numa decisão anunciada pela Rockstar em novembro do ano passado. A pré-venda começou em 25 de junho, com a edição padrão a R$ 449,90 e a Ultimate Edition a R$ 549,90 no Brasil, e o download antecipado nos consoles fica liberado a partir de 12 de novembro.