Do encontro entre três premiados cantores brasileiros nasceu um dos álbuns mais escutados do ano

Com pouco mais de um mês desde o lançamento do álbum Dominguinho, o trio João Gomes, Mestrinho e Jota.pê fizeram o primeiro show da turnê em São Paulo. Com a Casa Natura Musical completamente cheia, era possível notar as expressões de choque do trio ao ouvir o público cantar em coro todas as 12 músicas do álbum.

Gravado em abril, e sem ensaio, o álbum deveria ter apenas quatro faixas. Mas o encontro se estendeu para novas canções, como a inédita Flor, composta por Mestrinho, e uma versão em forró de Pontes Indestrutíveis, lançada em 2007 por Charlie Brown Jr. Para este ano estão previstos mais 12 shows no país.

Como aconteceu o encontro entre vocês?

Mestrinho: Esse projeto nasceu de uma amizade. O João conheceu o Jota.pê no Grammy e me mandou uma mensagem dizendo “o Jota.pê é legal, né? Ele ganhou um prêmio”. O João então veio atrás de nós com a ideia desse projeto.

João Gomes: Juntei a fome com a vontade de comer, como diz a música. Estava muito a fim de cantar nesse estilo. Tínhamos muitas canções bonitas que queríamos mostrar, como Beija Flor e Lenda, que o Jota.pê havia composto anos antes.

Como foi o processo de criação do álbum?

João Gomes: Uma noite eu estava me sentindo meio para baixo no camarim e aí coloquei o som do Chorão para tocar. De repente, todo mundo começou a dançar. Quando saí do show, mandei mensagem para o Mestrinho pedindo para ele aprender a tocar Pontes Indestrutíveis. Foi no meio da correria de Carnaval, mas conseguimos uma agenda para nos encontrarmos e, sem ensaio, desenvolvemos o álbum, que era para ter quatro faixas apenas.

Dominguinho | João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho | Disponível nas plataformas digitais