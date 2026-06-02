Escola de Negócios Saint Paul lança Next Gen de Economia & Mercado Financeiro; como se inscrever Com formato de curso de férias de alta intensidade, o programa inédito combina cenários econômicos, valuation, Inteligência Artificial aplicada às finanças e visitas exclusivas ao coração do mercado financeiro.

Aula no NextGen: chance de vivenciar cultura empreendedora na prática (Saint Paul/Divulgação)