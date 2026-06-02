Escola de Negócios Saint Paul lança Next Gen de Economia & Mercado Financeiro; como se inscrever

Aula no NextGen: chance de vivenciar cultura empreendedora na prática (Saint Paul/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 2 de junho de 2026 às 10h33.
O mercado financeiro global e a macroeconomia estão operando sob uma nova dinâmica, onde a agilidade analítica e o domínio de ferramentas tecnológicas deixaram de ser diferenciais para se tornarem pré-requisitos de sobrevivência.
De olho nessa demanda por profissionais de alta performance e jovens talentos que buscam acelerar seu repertório, a Escola de Negócios Saint Paul anuncia o lançamento do NextGen: Economia & Mercado Financeiro.
O programa foi desenhado especificamente para quem deseja desenvolver uma visão econômica robusta, construir repertório analítico aprofundado e estabelecer uma proximidade real com o ecossistema financeiro contemporâneo. Formata como um curso de férias imersivo, a iniciativa condensa uma matriz curricular de ponta em apenas uma semana de alta intensidade, totalizando 36 horas de carga horária.
O grande diferencial do NextGen da Saint Paul é a capacidade de equilibrar a teoria macroeconômica rígida com as demandas tecnológicas e comportamentais mais disputadas pelas grandes corporações e fundos de investimento.
A grade de disciplinas foi estruturada para oferecer uma jornada lógica de ponta a ponta:
Human Skills Lab (comunicação, colaboração e influência): O desenvolvimento das chamadas soft skills, preparando o participante para liderar, influenciar decisões e comunicar teses complexas de forma clara.
AI for Finance (inteligência artificial na prática): Como utilizar ferramentas de IA para otimizar análises financeiras, automação de processos e tomadas de decisão baseadas em dados.
Economic Scenarios (entendendo o jogo da economia): Leitura de indicadores macroeconômicos, política monetária e como os cenários globais e domésticos impactam os negócios.
Inside the Financial Markets (como o mercado funciona): A engenharia por trás do ecossistema financeiro, seus players, regulações e dinâmicas de liquidez.
Build Your Portfolio (estratégias para investir melhor): Alocação estratégica de ativos e gestão de riscos para a construção de portfólios resilientes.
Financial Metrics & Valuation (como avaliar negócios): Métricas de saúde financeira e as metodologias de precificação de empresas mais utilizadas pelo Corporate Finance.
Longe de se limitar às paredes da sala de aula, o programa NextGen aposta na vivência empírica para consolidar o aprendizado. Na disciplina Company Visit, os alunos terão a oportunidade de ir "por dentro do mercado financeiro", visitando grandes instituições e compreendendo a rotina operacional e a cultura corporativa de perto.
Toda a bagagem adquirida ao longo da semana será colocada à prova no encerramento do curso com o The Ultimate Challenge: from insight to action. Trata-se de um desafio prático onde os estudantes precisarão transformar os conceitos absorvidos em soluções reais de negócios, simulando a pressão e a entrega exigidas em comitês de investimentos e diretorias executivas.
Para profissionais em transição de carreira, estudantes de economia e administração, ou investidores que buscam profissionalizar sua visão de mercado, o NextGen se posiciona como um ecossistema de aceleração rápida para o segundo semestre de 2026.
As inscrições para as turmas de Junho e Julho de 2026 já estão abertas e podem ser realizadas diretamente no portal oficial do programa:
Acesse o site: Entre na página oficial do NextGen Program da Saint Paul.
Escolha sua Trilha e Data: Selecione o formato que melhor se encaixa na rotina do estudante (o intensivo de fim de semana T22 ou os bootcamps de férias T25, T26 ou T29).
Preencha o Formulário: Insira as informações do estudante (ano do ensino médio) e do responsável financeiro.
Confirmação de Matrícula: Após a validação dos dados e o pagamento do investimento, a secretaria acadêmica enviará o kit de boas-vindas com o cronograma detalhado de aulas, visitas e mentorias.