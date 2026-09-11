Dark Horse, Fachin e quebra de sigilo: o que aconteceu nas últimas 24 horas

escalada da crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 11, com a decisão do ministro André Mendonça de retirar parte do sigilo das investigações que envolvem o Banco Master. (Gustavo Moreno/SCO/STF/Divulgação)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11h38.
Última atualização em 11 de setembro de 2026 às 14h58.
A escalada da crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 11, com a decisão do ministro André Mendonça de retirar parte do sigilo das investigações que envolvem o Banco Master. O pedido partiu do presidente da Corte, Edson Fachin.
O caso ganhou novos desdobramentos em meio às investigações que também envolvem o Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro e documentos que serão analisados pelo plenário do STF na próxima semana.
Ainda que não tenha ligação direta com o pedido de Fachin, a Polícia Federal iniciou na manhã de quinta-feira, 10, a Operação Make Up para investigar suspeitas de desvio de recursos públicos de emendas parlamentares destinados ao financiamento do filme "Dark Horse", que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A operação teve como principais alvos o deputado federal Mario Frias (PL-SP), a produtora Karina Gama e entidades ligadas a ela, como o Instituto Conhecer Brasil e a Academia Nacional de Cultura.
Ao todo, foram cumpridos 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e no Distrito Federal. As ordens foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontou uma movimentação considerada atípica de R$ 19 milhões atribuída à produtora responsável pelo projeto. A investigação também analisa possíveis indícios de lavagem de dinheiro e triangulação de recursos por meio de contratos envolvendo entidades ligadas ao caso.
A operação abriu uma nova frente de apuração sobre a origem dos recursos usados para financiar o filme Dark Horse e sua possível relação com verbas públicas.
Na noite da quinta-feira, 10, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, solicitou a retirada do sigilo de procedimentos relacionados às investigações que envolvem o Banco Master.
O pedido de levantamento do sigilo do caso Master já havia sido feito publicamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quarta-feira, 9, e pelo Partido dos Trabalhadores nesta quinta-feira.
Em 1º de setembro, Mendonça havia retirado o sigilo apenas do processo que inclui as mensagens de Vorcaro e Alexandre de Moraes. O processo reúne provas e informações da Polícia Federal obtidas a partir da análise de celulares do banqueiro, preso no âmbito da Operação Compliance Zero.
O pedido foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator dos processos, que decidiu retirar o sigilo de 15 procedimentos sob sua relatoria.
A decisão tornou públicos documentos da Operação Compliance Zero e de investigações relacionadas, incluindo mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ministro Alexandre de Moraes.
Entre os documentos divulgados estava a abertura de um inquérito contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A investigação apura possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção relacionados ao financiamento do filme "Dark Horse".
O procedimento foi aberto por Mendonça em 22 de julho, a pedido da Polícia Federal e com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), mas permanecia sob sigilo.
Segundo a PGR, a apuração envolve um suposto repasse de valor expressivo feito por Daniel Vorcaro para a produção do filme, sem contrapartida financeira conhecida, além de suspeitas de blindagem patrimonial e atuação de intermediários.
A retirada do sigilo revelou que a investigação sobre o financiamento do filme também alcançava o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), além dos alvos já conhecidos da Operação Make Up.
A pedido da Polícia Federal (PF), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu um inquérito para investigar o senador e presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro (RJ), pela possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção no contexto do financiamento do filme Dark Horse por Daniel Vorcaro.
A sequência de acontecimentos ocorre antes da sessão marcada por Fachin para a próxima terça-feira, 15, quando o plenário do STF deverá analisar o relatório da Polícia Federal que apontou uma suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro.
A Corte também deve discutir um pedido da Procuradoria-Geral da República para que o documento seja declarado nulo.
A convocação da sessão ocorreu na quarta-feira, 9, antes da retirada do sigilo dos procedimentos por André Mendonça.