Das ondas do surfe aos painéis de LED: produtora realiza 5 mil eventos

Quem vê Eugênio Neto, 51 anos, dropando nas ondas do Novo Campeche — quase uma extensão do quintal da sua casa — ou conversando com os amigos de quase 40 anos de surfe, dificilmente imaginaria não se tratar de um nativo de Florianópolis.

Fundador e CEO da Neto Eventos, hoje a maior produtora full service (luz, áudio, vídeo e transmissão) de eventos corporativos da Região Sul, ele divide a agenda entre Florianópolis e São Paulo.

Ao longo de 27 anos, a empresa já realizou mais de 5 mil eventos, com cerca de 180 mil horas de trabalho e público acumulado de aproximadamente 6 milhões de pessoas. A receita estimada para este ano é de R$ 30 milhões, com crescimento médio de 25% nos últimos três anos e 250 eventos realizados somente em 2025.

Segundo o Radar Econômico da ABRAPE (Associação Brasileira de Promotores de Eventos), o setor deve movimentar R$ 141,1 bilhões em 2025.

Nascido em Joinville (SC), a família mudou-se para a capital catarinense quando ele tinha quatro anos. Aos 12, já dava as primeiras remadas; e aos 16 pegou emprestada a filmadora dos pais, ainda de fita VHS, para fazer um extra e conseguir comprar pranchas novas. Com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, aprendeu a gravar e editar as primeiras festas.

Poucos anos depois, sua mãe, Ingrid Lore Bachmann, encontrou em uma gaveta do seu quarto uma pilha de cheques pré-datados — o valor já superava a renda do pai, responsável por sustentar os cinco filhos nos anos 1990.

Ele cursava Engenharia na UFSC, mas sem entusiasmo. As paixões eram o surfe, o jiu-jitsu — pratica há 20 anos e é faixa-preta — e desbravar o mercado de eventos, operando os ainda limitados equipamentos de luz, áudio e vídeo da época. Após uma conversa definitiva com a mãe, decidiu largar a faculdade e mergulhar no empreendedorismo.

Ingrid assumiu a área financeira, que segue sob sua gestão até hoje. Nascia ali o embriaão da Neto Eventos. “A minha equipe costuma brincar que a empresa deveria se chamar Ingrid Eventos, porque minha mãe, aos 72 anos, é superativa e faz questão de acompanhar todos os processos e dar atenção à equipe”, conta.

Virada na pandemia

A virada, segundo ele, ocorreu durante a pandemia. Com os eventos presenciais cancelados, fundou a Fábula Live, em 2020 — o primeiro estúdio virtual 360º para lives e eventos online da Região Sul. Em apenas um ano, já tinha três estúdios em São Paulo e um em Florianópolis, com agenda lotada até o retorno presencial.

Foram mais de 350 eventos online, gerando R$ 9,5 milhões em receita. “Enquanto muitas empresas demitiam, nós estávamos contratando”, relembra.

A Neto Eventos é atualmente uma das maiores compradora de painéis de LED da gigante chinesa Hikvision — os mesmos usados em festivais como The Town, Tomorrowland e Rock in Rio. Hoje, a empresa possui 1.000 m² de painéis, o equivalente a quatro quadras de tênis ou seis quadras de vôlei.

A operação expandiu-se para Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de SC e SP — onde mantém unidade desde 2024. Para 2026, a companhia está investindo na compra de mais 400 m² de LEDs e na construção de uma nova sede, na Grande Florianópolis, com mais de 2.000 m² para armazenamento e operações. O plano de expansão física e de equipamentos para 2026 soma R$ 11 milhões.

Centro de formação

O novo complexo, que será inaugurado em janeiro, armazenará toneladas de equipamentos e abrigará a primeira oficina para conserto e manutenção de placas de LED do Sul do Brasil.

Mas o verdadeiro xodó do empresário é a Neto Academy, um centro de formação profissional para o mercado de eventos, que irá oferecer cursos para capacitar novos operadores de áudio, vídeo, iluminação e transmissão de eventos, a partir de janeiro.

A escola irá funcionar junto ao novo complexo e a proposta é formar cerca de 30 a 40 novos técnicos a cada ano. Somente em 2025, a Neto Eventos deixou de atender 40 clientes por falta de mão de obra — um dos grandes gargalos do setor.

“Vamos oferecer a oportunidade de transformar, por exemplo, um jovem sem ensino médio completo em um profissional qualificado em operação full service de eventos. É uma chance real de sair da base da pirâmide para salários de até R$ 10 mil”, explica. O time da Neto eventos tem hoje cerca de 40 colaboradores fixos, além das contratações temporárias.

O CEO atribui boa parte do sucesso empresarial à herança gerâmica da avó, Victória Bachmann, uma imigrante alemã que fugiu para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. “Somos uma empresa familiar: minha mãe e meus irmãos trabalham comigo. Nossa avó nos ensinou valores como disciplina e respeito às regras da casa, como arrumar a cama logo ao levantar. Essa cultura nos acompanha até hoje e faz toda a diferença na nossa empresa que é familiar”.

Em 2025, a Neto Eventos concorre ao Jacaré de Ouro do Prêmio Caio, o Oscar dos Eventos no Brasil, com o projeto de LED interativo para o estande da BIS na Comic Con Experience (CCXP) 2024, maior convenção de cultura pop do mundo. O vencedor será anunciado no próximo dia 8.

Entre os clientes da Neto eventos, destacam-se o Summit Cidades, em Florianópolis, que já rendeu um Jacaré de Bronze no Prêmio Caio 2024, com o case sobre a otimização do espaço e redução do consumo de energia com o uso estratégico das placas de LED, o Startup Summit, Conta Azul Conference, CMO Summit e RH Summit — eventos que juntos reúnem dezenas de milhares de participantes e movimentam o ecossistema de inovação do país.