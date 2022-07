Robô que joga xadrez quebra dedo de criança durante torneio; veja vídeo

Um robô de xadrez jogando três partidas ao mesmo tempo quebrou o dedo de um menino de 7 anos em um torneio em Moscow, na Rússia.

O canal de notícias russo Baza postou um vídeo do momento e disse que o garoto está bem, apesar do acidente.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen

There is no violence in chess, they said.

Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H

— 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022