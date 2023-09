The Town: Chitãozinho e Xororó reagem a homenagem de Bruno Mars com 'Evidências'

Chitãozinho e Xororó reagiram ao momento em que Bruno Mars tocou 'Evidências' no The Town. A dupla sertaneja publicou um vídeo do momento nas redes sociais neste domingo, dia 3.

Durante o festival, o tecladista de Mars tocou a canção de sucesso dos sertanejos no piano enquanto a plateia cantava.

No Instagram, os artistas agradeceram a homenagem: "ficou lindo demais", escreveu o perfil da dupla nas redes sociais. O trecho do momento também foi repostado nos stories dos dois. No show de domingo no The Town, Bruno Mars ainda cantou sucessos como Talking to the Moon, Nothin’on you, Leave The Door Open, entre outros.