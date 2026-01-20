Que horas começa o BBB 26: primeiro Paredão é nesta terça

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 26 vai começar nesta terça-feira, 20, a partir das 22h25, ao vivo na Globo. O programa começa logo após 'Mania de Você".
O programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.
Onde assistir ao BBB 25?
O BBB 25, como nas edições anteriores, será apresentado diariamente na TV aberta e no canal Multishow. Além da tradicional transmissão ao vivo, o programa estará disponível também para assinantes Globoplay em dois formatos: câmeras ao vivo e a edição apresentada na TV.
Que horas começa o BBB no Globoplay?
Para aqueles que querem ficar ligados nas câmeras 24 horas da casa do BBB 25, elas estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio diário pode ser visto tanto na TV aberta ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.
Horários do BBB 25 na Globo
O BBB 25, um dos realities mais aguardados do Brasil, será transmitido na TV Globo em horários fixos ao longo da semana. Confira:
- Segunda-feira: 22h25
- Terça-feira: 22h25
- Quarta-feira: 22h25 (em dias de futebol, começa mais tarde)
- Quinta-feira: 22h25
- Sexta-feira: 22h25
- Sábado: 22h25
- Domingo: 23h10, após o Fantástico
Como assistir ao BBB 25 online e na TV
Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:
- TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.
- TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.
- Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.
- Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.
