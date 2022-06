Repórter da Austrália comemora classificação para a Copa e viraliza; veja vídeo

A vitória da Austrália contra o Peru na repescagem para a Copa do Mundo 2022 fez com que o jornalista australiano, Tony Armstrong, viralizasse nas redes sociais.

Armstrong estava ao vivo quando anunciou que o time havia se classificado e iria para o Catar. Ele não segurou a emoção e começou a gritar, pular com as pessoas em volta e comemorar: "Estamos na Copa do Mundo!"

Um dos torcedores chegou a beijar a câmera da Reuters durante a celebração. Veja o momento:

WATCH: Here is how Australian journalist Tony Armstrong celebrated the moment the Socceroos qualified for the 2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/daAhxkcRHX — Reuters Sports (@ReutersSports) June 14, 2022

A Austrália ganhou nos pênaltis do jogo por 5 a 4. O país vai ficar no grupo D com Tunísia, Dinamarca e França.

