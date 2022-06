Onde assistir ao vivo o jogo Costa Rica x Nova Zelândia hoje, terça-feira, 14; veja horário

As seleções da Costa Rica e da Nova Zelândia se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 15h, no estádio Al Rayyan, no Catar. A partida é válida pela repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Quem vencer entrará no Grupo E da Copa, que tem Alemanha, Espanha e Japão. Em caso de empate nos 90 minutos, o regulamento estabelece a realização de prorrogação de 30 minutos. Se a igualdade prevalecer ao final, a definição do último classificado para a Copa do Mundo será nos pênaltis.

A Costa Rica chega na repescagem depois de ter terminado em quarto lugar nas Eliminatórias da Concacaf. Já a Nova Zelândia foi campeã das Eliminatórias da Oceania.

A seleção costa-riquenha busca a sua sexta participação em um Mundial, sendo a terceira consecutiva, já que atuou em 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018. Já a Nova Zelândia quer a vaga para a Copa pela terceira vez em sua história. A seleção participou das edições de 1982 e 2010.

As seleções se enfrentaram apenas uma vez na história. Em um amistoso em 2007, a Costa Rica venceu por 4 a 0.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo entre Costa Rica x Nova Zelândia hoje?

O jogo desta terça-feira às 15h entre Costa Rica x Nova Zelândia terá transmissão ao vivo no SporTV 3.

