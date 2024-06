Recordista de comer cachorro-quente assina contrato milionário com empresa vegana

Os concursos de quem come mais cachorro-quente são uma tradição nos EUA. Neste ano, Joey Chestnut, uma lenda desse tipo de disputa (ganhou 16 vezes o título) não vai participar no tradicional concurso Nathan's Famous Fourth of July de 2024 porque assinou um contrato com a Impossible Foods, uma empresa de alimentos veganos. As informações são do Quartz.

“Ficamos arrasados ​​​​ao saber que Joey Chestnut escolheu representar uma marca rival que vende cachorros-quentes à base de plantas, em vez de competir no famoso concurso de alimentação de cachorro-quente Nathan's Famous Fourth of July de 2024”, disse a organização Major League Eating em um comunicado publicado no X.

A MLE, que supervisiona o evento anual no calçadão de Coney Island, em Nova York, disse que a organização e Nathan “fizeram um grande esforço nos últimos meses para acomodar Joey e sua equipe”, acrescentando que até concordaram com a taxa de comparecimento para permitir que Joey pudesse competir em um concurso rival.

Mesmo assim, a MLE confirmou que não está sendo negada a Chestnut a oportunidade de competir. Na verdade, eles “esperam que ele retorne quando não estiver representando uma marca rival”, disseram em seu post X.

Chestnut, de 40 anos, apelidado de “o maior comedor da história”, detém o recorde mundial quando se trata de comer cachorro-quente. Ele foi capaz de engolir 76 cachorros-quentes em 10 minutos.

Ainda não se sabe se Chestnut aparecerá no concurso de cachorro-quente deste ano. Chestnut recebeu US$ 200 mil para participar do concurso do ano passado. Foi então oferecido a ele US$ 1,2 milhão por um contrato de quatro anos com a nova empresa.