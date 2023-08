Hot-dog de morango e espaço instagramável: a cafeteria que vende 50 mil doces por mês

Ter um ambiente instagramável pode contar pontos para o sucesso de um negócio. Afinal, publicações nas redes sociais funcionam como uma espécie de boca a boca digital. Um notável exemplo de estabelecimento que gera muito conteúdo online é a cafeteria We Coffee. Inaugurado em novembro de 2020, o lugar ganhou fãs através dos ambientes com decoração moderna, bem diferentes das cafeterias tradicionais e produtos instagramáveis.

Quem passa pelas cinco unidades na Liberdade, Vila Nova Conceição, Jardins e Ibirapuera, nota as longas filas de espera. Mesmo com a instalação de um sistema de atendimento automático na unidade da Avenida Paulista, o sucesso e a espera se mantém.

A rede de cafeterias calcula ter recebido só no ano passado cerca de 1 milhão de visitantes. Porém, neste ano, a marca já demonstra um crescimento estrondoso: apenas no mês de julho, 300 mil pessoas passaram por uma das cinco lojas.

O mascote elefante também tem presença nas redes, com 500 mil seguidores no Instagram e mais 300 mil no TikTok.

Criada por um grupo de empresários estrangeiros e brasileiros, a marca apostou em espaços com arquitetura clean e minimalista mas com um quê de futurismo. “Queremos oferecer ao cliente a ideia de que nossa marca é moderna e cool, com uma experiência única e completa que ele não encontra em outro lugar”, afirma Sophia Wang, relações públicas da We Coffee. Os investimentos em aberturas vão de R$ 2 milhões a R$ 4 milhões.

Diferentes espaços e propostas

Inaugurada no início do ano, a unidade da Vila Nova Conceição é a maior da rede. Próxima ao Parque do Ibirapuera, o espaço conta com uma grande área ao ar livre logo na entrada, espaço pet friendly e até lugares para quem quiser tirar os sapatos e se sentar no chão.

Já a unidade da Avenida Paulista, fica sob o Edifício Citi Center e é toda tecnológica, com luzes holográficas no teto. Apesar das variações no ambiente, todas as lojas têm em comum o conceito “third space” (terceiro espaço), que pode ser definido como uma alternativa entre o escritório e a casa do cliente.

Assim, há mesas maiores, propícias para reuniões, e lugares mais reservados, todos com tomadas próximas.

Para comer com os olhos

Além da decoração e arquitetura que atraem os visitantes, os pratos e cafés também chamam a atenção nas vitrines. Entre as opções, por exemplo, há uma espécie de tartelette em formato de abelha feita de mousse de chocolate branco e baunilha, e recheada com ganache ao leite e creme de banana e base crocante de chocolate com avelã. Também fazem sucesso os chamados magic sticks, que são uma espécie de cachorro-quente doce em versões como a de morango no pão cor-de-rosa recheado de creme e pedaços da fruta.

“Utilizamos ingredientes importados, como manteiga e farinha de origem francesa, e as massas são feitas com o processo de fermentação natural”, conta Sophia, sobre os doces e salgados de acabamento primoroso que colorem as vitrines. Mensalmente são vendidas 50 mil unidades de doces. “Todos os dias nossos chefs confeiteiros estudam e trazem inspirações que esbarram nas tendências mundiais e, claro, nas locais. É um estudo para entender qual será o próximo produto da vitrine. E como os produtos são cheios de técnicas e etapas, os chefs passam um bom tempo testando”, diz.

Depois do sucesso do magic sticks a marca aposta em outro produto de sucesso: os bolos de festa. Recém lançados, os doces são decorados com cisnes de cristal. “O bolo é impecável e chama atenção, e muito porque ele é minimalista, como a WeCoffee”, complementa. Mas, não é necessário esperar na fila pelo produto, feito sob encomenda, os bolos têm entrega de um dia para o outro.