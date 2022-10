Dia Mundial do Vegetarianismo: conheça 11 negócios que apostam em produtos veganos

Seja por preocupação com meio ambiente, seja pelo paladar, a verdade é que o mercado vegano e vegetariano só cresce no Brasil. A última pesquisa feita pelo Ibope sobre o tema vegetarianismo mostrou que, em 2018, mais de 30 milhões de brasileiros não comem carne. Isso significa um salto de 75% em comparação a 2012.

Quando foi criado o Dia Mundial do Vegetarianismo?

O Dia Mundial do Vegetariano foi criado em 1977 pela Sociedade Vegetariana dos Estados Unidos. No ano seguinte, o dia 1º de outubro foi adotado internacionalemnte para divulgar a alimentação sem produtos de origem animal.

Muitos defensores do vegetarianismo usam o mês de outubro para conscientizar sobre os benefícios dos alimentos à base de plantas. Além disso, restaurantes ao redor do mundo mudam seus menus ou incluem opções veganas.

Para acompanhar essa nova demanda, implementar opções veganas tem sido fundamental nas estratégias das redes, que veem com bons olhos esse crescimento, e apostam nele para se destacar no mercado. Conheça algumas opções:

1. Açougue Vegano

O Açougue Vegano é a maior rede de franquias de restaurantes veganos do Brasil, que tem como proposta ser um lugar onde todos podem comer. A rede oferece produtos como a premiada coxinha de jaca, a coxinha de espinafre, o hot vegan - versão do tradicional cachorro quente porém com salsicha a base de grão de bico - e o cheddar vegano, cujo ingrediente básico é a cenoura defumada. De lá para cá, a franquia ampliou o seu portfólio e ganhou destaque participando de grandes festivais, como o Rock in Rio. Com mais de 10 unidades pelo país, a marca tem previsto um faturamento de R$ 7 milhões até o fim do ano e conta com uma fábrica própria na capital do Rio de Janeiro e outra em construção em Maricá-RJ.

2. Pizza Prime

Já a Pizza Prime, rede de pizzarias 100% brasileira, oferece, além de suas pizzas tradicionais, sete opções veganas no cardápio. Entre as mais pedidas estão a Al Fungui, com recheio de shitake, shimeji, champignon, gergelim branco, requeijão vegano e pimenta biquinho. Muitas das 70 lojas espalhadas pelo Brasil apoiam a campanha “Segunda sem Carne”, que incentiva as pessoas a não comerem carne nas segundas-feiras, e disponibilizam um desconto de 15% em todo cardápio de pizzas veganas e vegetarianas. A promoção é válida apenas neste dia da semana, só para pedidos realizados pelo aplicativo e site, não sendo cumulativa com cupons de descontos.

3. Mr. Fit

Tem também a franquia Mr. Fit, que já nasceu com o comprometimento em promover e auxiliar pessoas na manutenção de um estilo de vida saudável e cada vez mais consciente e, por isso, também oferece opções de pratos veganos, como o estrogonofe de palmito, fricassê de carne de jaca com requeijão vegano, feijoada vegana com legumes grelhados, moqueca de banana da terra, além de lanches como o Burguer Fit Vegan, feito com hambúrguer vegano de soja, molho de mostarda, cebola roxa, rúcula e tomate seco, no pão integral com gergelim. A rede, criada em 2013, conta com mais de 500 franquias em todos os estados do país, tem a perspectiva de terminar o ano com um faturamento de R$ 180 milhões e está em processo de internacionalização para fincar sua bandeira na Europa e EUA.

4. Nação Verde

E a Nação Verde é uma rede de lojas de produtos naturais, presente no Brasil com mais de 100 unidades. Em suas lojas estão à venda itens embalados e à granel voltados para os adeptos do veganismo e vegetarianismo. Entre os itens estão: soja, linhaça, frutas secas, castanhas, farinhas, sementes e diversos chás. A franquia da Nação Verde é a partir de R$ 11.900,00 no modelo home based.

5. Menu Poke

Quem gosta de fresh food deve conhecer a rede de franquias Menu Poke, que oferece mais de 1.500 combinações de Poke, prato típico havaiano, dando opções para os clientes montarem opções veganas, vegetarianas e que atendem qualquer tipo de intolerância alimentar em um produto modular, de acordo com a escolha de cada cliente. A franquia funciona como dark kitchen e para quem pretende investir na marca, vai investir de R$ 65 mil a R$ 85 mil.

6. Brasileirinho Delivery

Outra opção é o Brasileirinho Delivery que possui, hoje, mais de 250 franqueados em 19 estados brasileiros e tem no cardápio pratos variados, com opções veganas como proteína vegana com quiabo, talharim vegano de legumes, picadinho vegano, estrogonofe de palmito, nhoque de batata doce e nhoque vegano. Para ser um franqueado o valor total para investimento inicial é de R$ 185 mil.

7. Mania de Churrasco! Prime Steak & Burger

E na rede Mania de Churrasco! Prime Steak & Burger, oferece aos vegetarianos a opção do Hambúrguer Vegetariano, que pode substituir o bovino nas 7 opções de burgers da casa, ou consumido no prato com 3 acompanhamentos tradicionais ou 1 acompanhamento especial. A rede tem 93 unidades em operação e o investimento total parte de R$ 2,5 milhões.

8. Sodiê

Algumas redes não nasceram com este olhar, mas de olho nesse segmento e entendendo que oferecer opções vegetarianas e veganas se tornou indispensável, lançaram recentemente opções para consumidores que preferem não consumir nada de origem animal. A Sodiê é uma delas. A rede lançou este ano seu primeiro item vegano, o Bolo Vegano de Chocolate, que leva massa de chocolate, preparada com bebida vegetal de cacau, da Nature’s Heart, linha de nutrição planted based, 100% natural, comercializada pela Nestlé. Na finalização o bolo ganha calda de chocolate, lascas de coco e nozes picadas. O valor estimado de investimento em uma loja da rede é de R$ 513 mil.

9. N1 Chicken

Outra que incluiu opções no cardápio foi a N1 Chicken, em parceria com a NotCo. A rede lançou a linha “N1 Chicken feito com NotCo”, em uma versão vegetariana dos produtos já conhecidos pelo público do restaurante. Produzido com carne 100% vegetal, o burger possui sabor e textura similares aos famosos burgers com frango frito da rede. Inicialmente, a operação será concentrada exclusivamente em 90 endereços em São Paulo e Rio de Janeiro, antes de chegar aos outros endereços da rede. A rede faz parte do grupo ATW Delivery Brands - maior rede de Dark Kitchens 100% delivery do mundo, que conta atualmente com 1.000 restaurantes digitais no Brasil e no exterior.

10. Ice Creamy

Se a opção for por sobremesas, outra rede inovou com o lançamento vegano foi a Ice Creamy, que fabrica e distribui sorvetes 100% artesanais e é a maior rede de sorvetes premium na pedra do Brasil, com 80 unidades. A rede lançou o “Morango Fragola”, um gelato produzido totalmente à base da fruta, sem leite em sua composição. A marca expande por meio de franquias desde 2015 e possui vários formatos de lojas, com investimento a partir de R$ 49,9 mil.

11. Yes! Cosmetics

Mas não é só o segmento de alimentação que está fazendo sucesso, empresas de cosméticos também acompanham esse movimento. É o caso da Yes! Cosmetics, com mais de 20 anos de atuação, que possui 99% dos produtos com fórmula livre de componentes de origem animal, parabenos e triclosan e que não são testados em animais, isto é, são cruelty free. A rede caminha para se tornar 100% vegana, com a substituição gradativa dos produtos, alinhando-se às principais tendências mundiais. E não é à toa este movimento da empresa, já que, espera-se que até 2025 a indústria global de cosméticos veganos terá crescimento de 25% e a taxa de expansão é 10% maior do que a do mercado convencional, segundo dados do instituto de pesquisa americano Grand View Research. O fenômeno está atrelado aos interesses das novas gerações, principalmente a Z, jovens adultos que preferem pagar a mais por produtos que estejam alinhados à sustentabilidade e à preservação ambiental.

