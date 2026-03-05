Jonas Brothers em São Paulo: que horas começa a venda geral do show?

Os Jonas Brothers anunciaram um show no Brasil em 2026, com apresentação marcada para o dia 13 de maio, no Estádio Allianz Parque, em São Paulo.

A pré-venda de ingressos começou na última terça-feira, 3, para clientes Santander. A venda geral tem início nesta quinta, 5, às 10h.

O trio retorna ao Brasil após dois anos com a turnê “JONAS20 – GREETINGS FROM YOUR HOMETOWN”.

Quando começa a pré-venda dos ingressos?

A venda dos ingressos foi dividida em três etapas, todas realizadas pela Ticketmaster e na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera.

A primeira fase, a Pré-venda Private & Select, ocorreu nesta terça, a partir das 10h, exclusiva para clientes Santander com cartões Infinite, American Express Premium e Black. No dia 4, teve início a Pré-venda Santander Geral, nos mesmos horários, aberta a todos os clientes do banco com cartão de crédito.

A venda geral será iniciada nesta quinta-feira, 5, também às 10h.

Show dos Jonas Brothers em São Paulo

A apresentação acontece no Estádio Allianz Parque, com abertura dos portões às 16h e início do show previsto para 20h30. O DJ Deleasa, cunhado de Kevin Jonas, foi confirmado como atração de abertura.

Preços, setores e condições de compra

Os ingressos custam a partir de R$ 210, valor da meia-entrada para arquibancada, e chegam a R$ 850 na inteira da pista premium. Também há pacotes VIP, com valores que ultrapassam R$ 4 mil, incluindo benefícios como entrada antecipada, áreas exclusivas e serviços personalizados.

Clientes Santander podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. Para os demais consumidores, o parcelamento é de três vezes sem juros ou até oito vezes com juros.