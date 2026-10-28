Copa de 2014 inspira primeiro longa de diretor brasileiro pré-selecionado ao Oscar

RESUMO ＋ O cineasta nipo-brasileiro André Hayato Saito prepara seu primeiro longa-metragem de ficção, Crisântemo Amarelo, após o curta Amarela ser pré-selecionado ao Oscar de 2026. Ambientado em São Paulo durante a Copa do Mundo de 2014, o drama acompanha uma adolescente que enfrenta conflitos com suas origens culturais e o desaparecimento de um primo. O projeto está na fase final de captação de recursos e é uma coprodução entre Brasil, Japão, Alemanha e França.

O cineasta nipo-brasileiro André Hayato Saito prepara seu primeiro longa-metragem de ficção após conquistar reconhecimento internacional com o curta "Amarela", pré-selecionado ao Oscar de 2026. Intitulado "Crisântemo Amarelo", o novo filme acompanha uma adolescente que enfrenta conflitos com suas origens culturais e o luto por um familiar desaparecido.

O projeto está na fase final de captação de recursos e foi selecionado para o mercado de financiamento do Festival Internacional de Cinema de Tóquio.

Ambientado em São Paulo durante a Copa do Mundo de 2014, o drama é uma coprodução entre Brasil, Japão, Alemanha e França. A produção reúne a brasileira MyMama Entertainment, responsável também por Amarela, e a Superfilmes, além das produtoras internacionais One Two Films, Loaded Films e Blue Monday Films.

Qual é a história de 'Crisântemo Amarelo'?

O filme acompanha Erika, uma adolescente nipo-brasileira de 16 anos que rejeita as tradições de sua família e não se sente pertencente ao país em que nasceu. O conflito está ligado ao desaparecimento de seu primo Yam, ocorrido quando ela tinha sete anos, durante uma festa tradicional no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Na ocasião, a mãe de Erika cuidava das crianças. A tragédia deixou a família marcada pela culpa e por um silêncio que perdura anos depois. A situação começa a mudar quando Erika se aproxima de Bianca, uma colega negra que enfrenta a morte recente da própria mãe. Enquanto Bianca expressa abertamente o sofrimento, Erika precisa lidar com sentimentos que aprendeu a reprimir.

O roteiro aborda temas como luto, identidade cultural, preconceito e relações familiares. Em entrevista à revista Variety, Saito afirmou que não pretende oferecer respostas fáceis nem um desfecho convencional para a história. O diretor espera que o público reconheça experiências próprias na trajetória da protagonista, independentemente de sua origem cultural.

Quem é André Hayato Saito?

Saito é diretor e roteirista nipo-brasileiro e desenvolve trabalhos sobre identidade, ancestralidade, pertencimento e os ciclos da vida e da morte. Antes de Crisântemo Amarelo, dirigiu uma trilogia de curtas-metragens ligada à experiência nipo-brasileira, formada por Kokoro to Kokoro, Vento Dourado e Amarela.

Em entrevista à Variety, o cineasta contou que uma lembrança da infância ajudou a moldar seu interesse pelo tema da morte: quando era criança, perguntou ao pai o que acontece depois que alguém morre e recebeu como resposta um longo silêncio. Criado em uma família nipo-brasileira, Saito passou a refletir sobre como o silêncio pode expressar afeto e respeito, mas também esconder dores que não são discutidas.

A investigação aparece em seus trabalhos audiovisuais e ganha uma nova dimensão no primeiro longa, que amplia questões exploradas anteriormente em curta-metragem.

'Amarela' foi pré-selecionado ao Oscar

Lançado em 2024, Amarela acompanha uma adolescente nipo-brasileira que se distancia das tradições familiares durante uma final da Copa do Mundo entre Brasil e França. O curta foi selecionado para a competição oficial do Festival de Cannes e entrou na lista de pré-selecionados ao Oscar de 2026 na categoria de melhor curta-metragem em live action.

A produção também venceu o prêmio de melhor curta de ficção no Grande Otelo, concedido pela Academia Brasileira de Cinema, e passou por festivais internacionais como os de Toronto e Clermont-Ferrand. Segundo o material divulgado pelo diretor, o filme foi exibido em mais de cem festivais de 35 países.

O reconhecimento internacional ampliou a visibilidade do trabalho de Saito antes da estreia em longa-metragem com "Crisântemo Amarelo".

Quando 'Crisântemo Amarelo' será lançado?

O longa ainda não tem data de estreia anunciada. O projeto passou por laboratórios e programas internacionais de desenvolvimento, incluindo o TIFF Filmmaker Lab e o TorinoFilmLab, onde recebeu o prêmio de produção em 2024. Também foi selecionado para o Focus COPRO, iniciativa ligada ao Festival de Cannes.

Atualmente, a equipe busca concluir o financiamento e estabelecer parcerias para a distribuição internacional. Segundo a produtora Mayra Faour Auad, da MyMama Entertainment, conquistar público no Japão é especialmente importante para uma produção centrada na experiência nipo-brasileira.

A equipe planeja filmar uma sequência durante uma cerimônia de Toro Nagashi no Brasil, tradição japonesa em homenagem aos mortos que utiliza lanternas flutuantes. A escolha dialoga com o tema central do filme, que acompanha uma família tentando lidar com uma perda que permanece sem resolução.