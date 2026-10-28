Lula amplia votação em cidades com mais beneficiários do Bolsa Família por domicílio no 2º turno

Bolsa família: veja top 10 de cidades com mais beneficiários por domicílio (José Cruz/Agência Brasil)
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Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11h04.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no segundo turno das eleições de 2026 nas dez cidades brasileiras com maior proporção de famílias beneficiárias do Bolsa Família em relação ao número de domicílios. Em Serrano do Maranhão (MA), o petista recebeu 90,11% dos votos, o maior percentual entre os municípios analisados. O levantamento reúne cidades do Norte e Nordeste, mas os dados não permitem estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre o recebimento do benefício e o voto em Lula.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no segundo turno das eleições de 2026 nas dez cidades brasileiras com maior proporção de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família em relação ao número de domicílios. O levantamento considera os resultados eleitorais dos dois turnos e o percentual de famílias atendidas pelo programa em cada município.
Todas as dez cidades do ranking ficam localizadas no interior das regiões Norte e Nordeste, sobretudo nos estados do Amazonas, Amapá e Maranhão. Apenas quatro desses municípios possuem mais de 10 mil eleitores aptos. Em todos os municípios, Lula aumentou sua participação nos votos em comparação com o primeiro turno.
O maior percentual foi registrado em Serrano do Maranhão (MA), onde o petista alcançou 90,11% dos votos no segundo turno, pouca diferença ante os 86,72% na primeira etapa da eleição. Flávio Bolsonaro (PL), por sua vez, recebeu 9,89% dos votos no município.
O resultado também foi expressivo em São Paulo de Olivença (AM), onde Lula passou de 79% dos votos no primeiro turno para 83,42% no segundo. Em Cachoeira Grande (MA), o presidente avançou de 76,28% para 80,92%. Já em Rodelas (BA), sua votação subiu de 78,26% para 81,90%.
No entanto, a metodologia do levantamento não permite desenhar perfeitamente a relação entre o benefício e a preferência pelo candidato vencedor.
A comparação ocorre entre o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, com base em dados de janeiro de 2026, e o número de domicílios ocupados contabilizados no Censo 2022 do IBGE, o que gera uma diferença temporal. Além disso, como uma casa pode abrigar mais de uma família, a proporção pode passar de 100%.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua participação nos votos válidos no segundo turno das eleições de 2026 nas dez cidades brasileiras com maior proporção de famílias beneficiárias do Bolsa Família em relação ao número de domicílios. Todos os municípios analisados ficam nas regiões Norte e Nordeste.
Serrano do Maranhão (MA) registrou o maior percentual de votos para Lula entre as dez cidades analisadas. O presidente recebeu 90,11% dos votos válidos no segundo turno, contra 9,89% de Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Lula havia obtido 86,72% dos votos no município.
As dez cidades analisadas estão localizadas no interior das regiões Norte e Nordeste, com destaque para municípios do Amazonas, Amapá e Maranhão. O levantamento considera a proporção de famílias atendidas pelo programa em relação ao número de domicílios ocupados em cada município.
Em São Paulo de Olivença (AM), Lula passou de 79% dos votos no primeiro turno para 83,42% no segundo. Em Cachoeira Grande (MA), o percentual passou de 76,28% para 80,92%. Já em Rodelas (BA), o presidente passou de 78,26% para 81,90% dos votos válidos.
Não é possível estabelecer essa relação direta com base no levantamento. Os dados mostram o desempenho eleitoral de Lula em municípios com elevada proporção de famílias beneficiárias, mas não identificam o voto individual de quem recebe o benefício. Portanto, a comparação não permite concluir que o recebimento do Bolsa Família determine a escolha eleitoral.
O levantamento compara o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família em janeiro de 2026 com a quantidade de domicílios ocupados registrada pelo IBGE no Censo 2022. Como os dados são de períodos diferentes e um mesmo domicílio pode abrigar mais de uma família, a proporção calculada pode ultrapassar 100%.
O levantamento identifica uma coincidência entre a elevada proporção de famílias beneficiárias do Bolsa Família e os altos percentuais de votos recebidos por Lula nos municípios analisados. No entanto, os dados não são suficientes para comprovar uma relação de causa e efeito entre o programa social e o resultado das urnas.