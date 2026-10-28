Lula amplia votação em cidades com mais beneficiários do Bolsa Família por domicílio no 2º turno

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no segundo turno das eleições de 2026 nas dez cidades brasileiras com maior proporção de famílias beneficiárias do Bolsa Família em relação ao número de domicílios. Em Serrano do Maranhão (MA), o petista recebeu 90,11% dos votos, o maior percentual entre os municípios analisados. O levantamento reúne cidades do Norte e Nordeste, mas os dados não permitem estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre o recebimento do benefício e o voto em Lula.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou sua votação no segundo turno das eleições de 2026 nas dez cidades brasileiras com maior proporção de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família em relação ao número de domicílios. O levantamento considera os resultados eleitorais dos dois turnos e o percentual de famílias atendidas pelo programa em cada município.

Todas as dez cidades do ranking ficam localizadas no interior das regiões Norte e Nordeste, sobretudo nos estados do Amazonas, Amapá e Maranhão. Apenas quatro desses municípios possuem mais de 10 mil eleitores aptos. Em todos os municípios, Lula aumentou sua participação nos votos em comparação com o primeiro turno.

O maior percentual foi registrado em Serrano do Maranhão (MA), onde o petista alcançou 90,11% dos votos no segundo turno, pouca diferença ante os 86,72% na primeira etapa da eleição. Flávio Bolsonaro (PL), por sua vez, recebeu 9,89% dos votos no município.

O resultado também foi expressivo em São Paulo de Olivença (AM), onde Lula passou de 79% dos votos no primeiro turno para 83,42% no segundo. Em Cachoeira Grande (MA), o presidente avançou de 76,28% para 80,92%. Já em Rodelas (BA), sua votação subiu de 78,26% para 81,90%.



No entanto, a metodologia do levantamento não permite desenhar perfeitamente a relação entre o benefício e a preferência pelo candidato vencedor.

A comparação ocorre entre o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, com base em dados de janeiro de 2026, e o número de domicílios ocupados contabilizados no Censo 2022 do IBGE, o que gera uma diferença temporal. Além disso, como uma casa pode abrigar mais de uma família, a proporção pode passar de 100%.