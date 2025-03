Renata volta para a casa do BBB nesta manhã; saiba horário e como assistir ao vivo

Renata volta para a casa do BBB nesta manhã de sexta-feira, 14, às 10h. Ela havia deixado a casa temporariamente na quinta-feira para participar da dinâmica "Vitrine do Seu Fifi", uma espécie de Casa de Vidro montada no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Durante sua estadia na vitrine, Renata interagiu com o público e recebeu informações externas que podem influenciar suas estratégias no jogo.

Veja como foi a Vitrini do Seu Fifi

Como assistir ao retorno de Renata

Para assistir ao retorno de Renata ao vivo, você pode sintonizar a TV Globo ou acessar o Gshow, que transmite o BBB 24 horas por dia. Além disso, o aplicativo Globoplay também oferece a opção de assistir ao reality show em tempo real.

Internauta para Renata: "O Rio de Janeiro, os cariocas te amam. Faz valer a pena. O Nordeste te amam, não tem Juliette não, você é Renata. Não tem isso cacto não, a época da Juliette já foi!" #BBB25 pic.twitter.com/cdOwTnkbyN — Dantas (@Dantinhas) March 13, 2025

Imunidade no próximo Paredão

Renata retorna à casa imune ao próximo Paredão, o que pode ser um fator estratégico importante para ela e seus aliados dentro da casa.