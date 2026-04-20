BBB 26: quem fica em 2º lugar? Enquete mostra Milena na frente de Juliano

Ana Paula Renault deve ser a vencedora do Big Brother Brasil 26. E as enquetes mais recentes, divulgadas após a eliminação de Leandro Boneco na noite de domingo, 19, já apontam para outra disputa vencida: a do segundo lugar. Milena larga na frente de Juliano Floss, mas a diferença ainda pode ser reversível.

A veterana chegou à final mesmo após ser a primeira eliminada da Prova do Finalista, disputada na sexta-feira, 17 — ela fez o pior tempo na primeira fase e foi automaticamente ao último Paredão. Quem venceu a prova foi Juliano Floss, garantindo vaga direta na decisão. Leandro Boneco e Milena completaram a berlinda.

No Paredão, Ana Paula registrou apenas 4,51% da rejeição do público. Leandro saiu com 52,19% da média dos votos — 50,01% nos Votos Únicos e 57,28% nos Votos da Torcida. Milena ficou com 43,30%.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

A enquete do Votalhada da madrugada desta segunda-feira, 20, consolida o favoritismo de Ana Paula e expõe o duelo pelo vice: Milena aparece com 23,23% na estimativa geral, contra 5,97% de Juliano. A diferença se repete em todas as plataformas.

Porcentagem das enquetes

O levantamento da madrugada do Votalhada mostra vantagem consolidada para a vitória de . O levantamento soma 3.267.368 votos.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 63,62% x Juliano 9,52% x Milena 26,86%

x Juliano 9,52% x Milena 26,86% YouTube: Ana Paula 63,15% x Juliano 7,10% x Milena 30,11%

x Juliano 7,10% x Milena 30,11% X (Twitter): Ana Paula 75,39% x Juliano 2,39% x Milena 22,21%

x Juliano 2,39% x Milena 22,21% Instagram: Ana Paula 83,46% x Juliano 3,85% x Milena 12,69%

x Juliano 3,85% x Milena 12,69% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 74% x Juliano 4,45% x Milena 21,67%

x Juliano 4,45% x Milena 21,67% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,89% x Juliano 5,97% x Milena 23,23%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.