BBB 26: quem fica em 2º lugar? Enquete mostra Milena na frente de Juliano

(Gshow/Reprodução)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 04h22.
Ana Paula Renault deve ser a vencedora do Big Brother Brasil 26. E as enquetes mais recentes, divulgadas após a eliminação de Leandro Boneco na noite de domingo, 19, já apontam para outra disputa vencida: a do segundo lugar. Milena larga na frente de Juliano Floss, mas a diferença ainda pode ser reversível.
A veterana chegou à final mesmo após ser a primeira eliminada da Prova do Finalista, disputada na sexta-feira, 17 — ela fez o pior tempo na primeira fase e foi automaticamente ao último Paredão. Quem venceu a prova foi Juliano Floss, garantindo vaga direta na decisão. Leandro Boneco e Milena completaram a berlinda.
No Paredão, Ana Paula registrou apenas 4,51% da rejeição do público. Leandro saiu com 52,19% da média dos votos — 50,01% nos Votos Únicos e 57,28% nos Votos da Torcida. Milena ficou com 43,30%.
BBB muda formato de votação para a final; entenda
A enquete do Votalhada da madrugada desta segunda-feira, 20, consolida o favoritismo de Ana Paula e expõe o duelo pelo vice: Milena aparece com 23,23% na estimativa geral, contra 5,97% de Juliano. A diferença se repete em todas as plataformas.
O levantamento da madrugada do Votalhada mostra vantagem consolidada para a vitória de . O levantamento soma 3.267.368 votos.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
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