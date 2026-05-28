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Claude Opus 4.8 é lançado: o que muda no novo modelo de IA da Anthropic

A Anthropic liberou o Claude Opus 4.8 nesta quinta-feira, 28, com ganhos em programação, raciocínio e honestidade — pelo mesmo preço do Opus 4.7 e mirando o GPT-5.5.

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 28 de maio de 2026 às 14h57.

Última atualização em 28 de maio de 2026 às 14h58.

A Anthropic lançou oficialmente o Claude Opus 4.8 nesta quinta-feira, 28, a nova versão do seu modelo de IA mais avançado. O modelo chega pelo mesmo preço do Opus 4.7, com melhorias em diversos benchmarks e estreia ao lado de recursos inéditos, como controle de esforço e fluxos de trabalho dinâmicos.

O lançamento ocorre menos de dois meses após o Opus 4.7, acelerando o ritmo de atualizações da empresa em meio à disputa com a OpenAI.

A novidade já está disponível no claude.ai, na Claude API e nas principais plataformas de nuvem — e, segundo a Anthropic, supera concorrentes como o GPT-5.5 e o Gemini 3.1 Pro em uma série de testes voltados a tarefas de agente.

O que é o Claude Opus 4.8?

O Claude Opus 4.8 é o novo modelo de linguagem de ponta da Anthropic, sucessor direto do Opus 4.7. Ele foi construído sobre a base do antecessor, com avanços de desempenho e posicionado como um colaborador mais eficaz em tarefas de codificação, raciocínio e trabalho de conhecimento aplicado.

A cadência é agressiva: a Anthropic lançou o Opus 4.6 em fevereiro de 2026, seguido pelo Opus 4.7 em abril, mantendo um intervalo de cerca de dois meses entre versões ao longo do ano. O Opus 4.8 segue exatamente esse calendário.

O que muda em relação ao Opus 4.7?

O salto mais comentado não é de velocidade bruta, e sim de confiabilidade e honestidade. Segundo a Anthropic, o Opus 4.8 tem cerca de quatro vezes menos probabilidade que o antecessor de deixar passar falhas no código que ele mesmo produz, além de sinalizar com mais frequência suas próprias incertezas e reduzir afirmações sem embasamento.

Nos testes de desempenho divulgados pela empresa, os ganhos aparecem nas tarefas de agente. A pontuação em codificação agente sobe de 64,3% para 69,2%, e o raciocínio multidisciplinar com ferramentas avança de 54,7% para 57,9%. No teste Online-Mind2Web, de uso de computador e navegação autônoma, o modelo atinge 84%, segundo parceiros que testaram a versão.

Há também avanço no alinhamento. A equipe de alinhamento da Anthropic concluiu que o Opus 4.8 atinge novos recordes em traços pró-sociais, como apoiar a autonomia do usuário, com taxas de comportamento desalinhado bem menores que as do Opus 4.7 — em nível próximo ao do Claude Mythos Preview, o modelo mais bem alinhado da empresa.

Claude Opus 4.8 supera o GPT-5.5 e o Gemini 3.1 Pro?

É o que a Anthropic afirma — com a ressalva de que os números partem da própria empresa. Segundo a companhia, o Opus 4.8 supera o GPT-5.5, da OpenAI, e o Gemini 3.1 Pro, do Google, em uma série de benchmarks sintéticos voltados a IA, incluindo codificação agente, análise financeira autônoma e uso de computador.

O contexto ajuda a explicar a corrida: Anthropic e OpenAI disputam quem estreia primeiro na bolsa ainda neste ano, e capacidades de agente — IAs que executam tarefas de forma autônoma — viraram o principal campo de batalha entre as empresas. Como sempre, vale aguardar testes independentes para confirmar a vantagem fora dos benchmarks da fabricante.

Quais são as novidades lançadas junto com o Opus 4.8

Além do modelo, a Anthropic ativou três recursos no mesmo dia:

  • Controle de Esforço: um novo controle ao lado do seletor de modelos permite escolher quanto empenho o Claude aplica em cada resposta. Em níveis mais altos, ele "pensa" mais e entrega respostas melhores; em níveis mais baixos, responde mais rápido e consome menos os limites de uso. O recurso está disponível no claude.ai e no Cowork, em todos os planos, e o Opus 4.8 opera por padrão em esforço Alto.
  • Fluxos de Trabalho Dinâmicos (Dynamic Workflows): disponível em pré-visualização de pesquisa, o recurso permite que o Claude planeje uma tarefa e execute centenas de subagentes em paralelo numa única sessão, verificando os resultados antes de reportar ao usuário. Na prática, o Claude Code com Opus 4.8 consegue conduzir migrações de codebase na escala de centenas de milhares de linhas, do início até o merge, usando a suíte de testes existente como parâmetro.
  • Atualização da API de Mensagens: Messages API agora aceita entradas de sistema dentro do array de mensagens, permitindo atualizar as instruções do Claude no meio de uma tarefa sem quebrar o cache do prompt — útil para ajustar permissões, orçamento de tokens ou contexto enquanto um agente roda.

Quanto custa o Claude Opus 4.8?

Os preços de uso regular continuam idênticos aos do Opus 4.7: US$ 5 por milhão de tokens de entrada e US$ 25 por milhão de tokens de saída.

A novidade está no modo rápido. O fast mode do Opus 4.8 trabalha a 2,5 vezes a velocidade normal e custa US$ 10 por milhão de tokens de entrada e US$ 50 por milhão de saída — três vezes mais barato do que era nos modelos anteriores.

Onde acessar o Claude Opus 4.8

O Claude Opus 4.8 já está disponível em todos os canais: no claude.ai, pela Claude API (com o identificador claude-opus-4-8) e nas principais plataformas de nuvem, como AWS, Google Cloud Vertex AI e Microsoft Foundry.

O que vem depois? Modelos mais baratos e a classe Mythos

A Anthropic adiantou dois movimentos. O primeiro é o desenvolvimento de modelos que entreguem boa parte das capacidades do Opus a um custo menor. O segundo é mais ambicioso: uma nova classe de modelos acima do Opus.

Como parte do Project Glasswing, um pequeno grupo de organizações já usa o Claude Mythos Preview para trabalhos de segurança cibernética.

A empresa segue segurando o modelo Mythos, mais avançado, após um preview inicial levantar preocupações de cibersegurança, mas sinalizou que o período de pré-visualização pode terminar em breve.

A Anthropic afirma estar avançando rápido nas salvaguardas e espera liberar modelos da classe Mythos a todos os clientes nas próximas semanas.

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