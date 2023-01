Quem sai hoje do BBB 23? Veja o que mostram as enquetes online

O segundo Paredão do BBB 23 acontece nesta terça-feira, 31, e o compilado de pesquisas online Votalhada indica que o pipoca Gabriel deve ser o eliminado da vez.

Dentro da casa, os brothers acreditam que o jovem de 24 anos é a opção mais provável devido aos conflitos com o resto da casa e seu relacionamento com Bruna, que foi motivo de chamada de atenção do apresentador Tadeu na semana passada.

Ao mesmo tempo, o grupo aliado ao Gabriel indicou Domitila ao Paredão e também acredita que a Miss Alemanha tem chances de sair no lugar do modelo. Eles não estão errados: a participante do camarote realmente é a segunda opção do público, mas aparece na frente somente em uma categoria do Votalhada.

Cezar Black também está na berlinda, mas com porcentagens baixas.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas às 9h desta terça-feira, 31, pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB?

Sites: Cezar 16,56% x 45,02% Domitila x 38,42% Gabriel

Cezar 16,56% x x 38,42% Gabriel Twitter: Cezar 3,81% x 21,26% Domitila x 74,93% Gabriel

Cezar 3,81% x 21,26% Domitila x YouTube: Cezar 9,40% x 29,48% Domitila x 61,13% Gabriel

Cezar 9,40% x 29,48% Domitila x Telegram: Cezar 2,17% x 14,34% Domitila x 83,49% Gabriel

Cezar 2,17% x 14,34% Domitila x Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Cezar 12,28% x 36,64% Domitila x 51,08% Gabriel

Domitila só perde nas votações de sites, a maioria de páginas jornalísticas. Gabriel é sempre o brother com a maior porcentagem nas redes sociais, com destaque para Twitter e Telegram que ultrapassam 70% das intenções de votos.

Vale ressaltar que, entre a tarde de segunda-feira, 30, e o momento de publicação desta matéria, a média de votos de Cezar Black subiu. Pouco, mas subiu. O motivo pode ser como o brother se portou durante o Jogo da Discórdia. Ele foi indicado como "não confiável" tanto pelo grupo dele quanto pelo grupo do Quarto Deserto.

LEIA TAMBÉM: Que horas começa o Paredão? Veja o horário do BBB 23 nesta terça-feira, 31

1) TORTA NA CARA Na dinâmica dessa semana os confinados apontaram o seu alvo na casa e quem consideram a pessoa menos confiável. Os dois escolhidos levavam uma tortada na cara! pic.twitter.com/iK3p4E4fKu — Tracklist (@tracklist) January 31, 2023

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

LEIA TAMBÉM: Qual o valor do prêmio do BBB 23? Tadeu revela como reality pagará o maior valor da história