BBB: Gabriel, Cezar e Domitila estão no Paredão; veja como votar pelo Gshow

Neste domingo, 29, os participantes do BBB 23 formaram o segundo Paredão da edição. Quatro pessoas foram indicadas, mas só uma conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta da Estácio.

O líder Sapato indicou Cezar Black. Como o voto é do Líder, ele não pode participar da prova e foi direto para a berlinda.

Cezar tinha direito ao contra-golpe e indicou Gabriel. Os mais votados pela casa foram Domitila e Guimê mas, como Sapato tinha o Poder Coringa da semana, ele pôde tirar o amigo MC da berlinda.

Cristian, que teve o terceiro maior número de votos, pegou o posto de Guimê no Paredão, mas conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta.

Portanto, estão no Paredão Gabriel, Cezar e Domitila.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: