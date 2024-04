Quem sai do BBB hoje? Enquetes indicam que Giovanna será eliminada

O décimo oitavo Paredão do BBB 24 acontece neste domingo, 07, e o compilado de pesquisas online Votalhada, divulgado nesta manhã, indica novamente que Giovanna deve ser a eliminada da vez. Ela está no Paredão contra Alane e Davi.

No BBB Turbo, a formação ocorreu nesta sexta-feira, 5, coincidindo com a prova do Anjo e um dia após a vitória de Lucas Henrique na prova do Líder.

Todos os participantes, exceto o líder Lucas Henrique, competiram na prova do Anjo Autoimune. Em uma prova de habilidade, Matteus obteve o menor tempo e conquistou o título de anjo pela quinta vez.

Ele não foi o único participante do BBB 24 a alcançar cinco vitórias específicas. Na quinta-feira, 4, Lucas Henrique venceu a 18ª prova do Líder da temporada, marcando também sua quinta liderança. À medida que o Big Brother Brasil se aproxima de sua reta final e com Lucas sendo um dos últimos membros do Grupo Gnomos, ele combinou com Giovanna que a indicará para o paredão, visando forçar o Grupo Fadas (os demais na casa) a votar entre si.

Por que Giovanna vai sair do BBB?

De pé quebrado por ao menos cinco semanas do jogo, Giovanna ficou conhecida como "a planta" da edição. Ela se escondeu atrás de Raquele e Michel, seu grupo do "Puxadinho", por boa parte do jogo, e só começou a se mostrar mais quando tirou a bota.

Giovanna principalmente passou a enfrentar Davi nos embates com Leidy Elin e Yasmin e sempre se mostrou contra o baiano. Além do mais, ela faz parte do Quarto Gnomo, e a dinâmica de jogo está clara: se você não é aliado de Davi ou está dentro do Fadas, sua vaga na final não existe.