O que aconteceu no BBB ontem? Veja resumo do Paredão e o que está por vir

O BBB 24 segue em modo turbo neste fim de semana.

De quinta-feira para cá, já tivemos eliminação de MC Bin Laden, novo líder, novo anjo e até uma nova formação de Paredão. Giovanna, Alane e Davi se enfrentam e apenas um deixará a casa mais vigiada do Brasil neste domingo, 07.

BBB 24: casa volta para o "Tá Com Nada" após vacilo de Beatriz

O que aconteceu no BBB 24 ontem (05/04)?

Quem foi eliminado?

Não teve eliminação, mas o último a sair do jogo foi MC Bin Laden. Ele saiu na quinta-feira, com 80,34% dos votos, e competia com Davi, que recebeu os outros 19,66%.

Quem ganhou a Prova do Líder?

Não teve Prova do Líder ontem, mas Lucas Buda ganhou a última e indicou a amiga Giovanna direto para a berlinda.

Formação de Paredão

Como combinado, Buda indicou sua parceira de jogo, Giovanna, para fazer com que os participantes do Quarto Fadas tivessem que votar entre si.

Anjo, Matteus estava imune. Dessa vez, a casa foi ao confessionário para salvar alguém e os dois menos votados foram ao Paredão: Alane e Davi.

A noite acabou com um Paredão triplo com Giovanna, Alane e Davi.

Quem sai do BBB amanhã? Enquetes indicam saída de Giovanna

Quem é o próximo eliminado do BBB 24?

As enquetes indicam que Giovanna será a eliminada da vez.

Quando é o próximo Paredão?

O próximo Paredão, que vai definir o Top 6 do programa, terá o resultado divulgado no domingo, 07.

Calendário do 'modo turbo' BBB 24

Sábado (06/04): festa

festa Domingo (07/04): eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão

eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão Segunda (08/04): Sincerão

Sincerão Terça-feira (09/04): eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão

eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão Quarta-feira (10/04): festa

festa Quinta-feira (11/04): eliminação e Prova do Líder

eliminação e Prova do Líder Sexta-feira (12/04): formação de Paredão

