Quem saiu do BBB 24 ontem? Giovanna é a 18ª eliminada

O BBB 24 segue em modo turbo com uma eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão neste domingo, 07. Competindo com Alane e Davi, Giovanna deixou a casa com 75,35% dos votos.

Veja as porcentagens:

Giovanna: 75,35%

75,35% Alane: 20,06%

Davi: 4,59%

Por que Giovanna foi eliminada?

De pé quebrado por ao menos cinco semanas do jogo, Giovanna ficou conhecida como "a planta" da edição. Ela se escondeu atrás de Raquele e Michel, seu grupo do "Puxadinho", por boa parte do jogo, e só começou a se mostrar mais quando tirou a bota.

Giovanna principalmente passou a enfrentar Davi nos embates com Leidy Elin e Yasmin e sempre se mostrou contra o baiano. Além do mais, ela faz parte do Quarto Gnomo, e a dinâmica de jogo está clara: se você não é aliado de Davi ou está dentro do Fadas, sua vaga na final não existe.

