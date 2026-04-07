Quem sai do BBB 26 hoje? enquete mostra que eliminação está definida

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 7 de abril de 2026 às 22h00.
Falta pouco para o público descobrir quem deixa o BBB 26, e o 14º Paredão já apresenta um cenário bem definido. A nova atualização divulgada na noite desta terça-feira, 7, indica manutenção das tendências para a eliminação, com leve oscilação nos percentuais.
A disputa segue com diferença ampla entre as participantes, segundo as parciais mais recentes, mantendo o resultado encaminhado até o momento.
Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada de segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.
Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.
Levantamento das 21h desta terça-feira, 7, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira isolada na liderança das intenções de voto para sair.
Jordana aparece em segundo lugar, enquanto Marciele segue com baixa rejeição.
O levantamento já soma 7.728.597 votos.
Na parcial das 18h, Samira aparecia com 59,65%. Agora, registra 59,73%, uma leve alta de 0,08 ponto percentual, mantendo ampla liderança.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.