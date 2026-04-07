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Quem sai do BBB 26 hoje? enquete mostra que eliminação está definida

Paredão desta terça-feira, 7, define saída entre Jordana, Marciele e Samira

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Jordana, Marciele e Samira: uma das sisters será eliminada nesta terça-feira, 7 (Manoella Mello/Globo/Montagem/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de abril de 2026 às 22h00.

Falta pouco para o público descobrir quem deixa o BBB 26, e o 14º Paredão já apresenta um cenário bem definido. A nova atualização divulgada na noite desta terça-feira, 7, indica manutenção das tendências para a eliminação, com leve oscilação nos percentuais.

A disputa segue com diferença ampla entre as participantes, segundo as parciais mais recentes, mantendo o resultado encaminhado até o momento.

Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão desde a madrugada de segunda-feira, 6. O líder Juliano Floss indicou Jordana.

Na votação da casa, Marciele e Samira empataram, e o desempate do líder colocou Marciele na berlinda. No Contragolpe, Jordana puxou Samira, formando o trio.

O que dizem as enquetes?

Levantamento das 21h desta terça-feira, 7, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra Samira isolada na liderança das intenções de voto para sair.

Jordana aparece em segundo lugar, enquanto Marciele segue com baixa rejeição.

Quem deve sair do BBB 26?

  • Sites (voto da torcida): Jordana 39,32% x Marciele 7,44% x Samira 53,24%
  • YouTube: Jordana 26,35% x Marciele 5,22% x Samira 68,40%
  • Twitter: Jordana 37,81% x Marciele 2,93% x Samira 59,26%
  • Instagram: Jordana 37,33% x Marciele 2,78% x Samira 59,89%
  • Votos consolidados (CPF): Jordana 33,83% x Marciele 3,64% x Samira 62,52%
  • Estimativa Votalhada (30%/70%): Jordana 35,48% x Marciele 4,78% x Samira 59,73%

O levantamento já soma 7.728.597 votos.

Na parcial das 18h, Samira aparecia com 59,65%. Agora, registra 59,73%, uma leve alta de 0,08 ponto percentual, mantendo ampla liderança.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBReality showsBig Brother Brasil

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