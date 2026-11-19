O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 anunciou nesta terça-feira, 17, em Vitória (ES), as 15 vencedoras da etapa nacional. As empreendedoras, de 12 unidades da Federação, foram reconhecidas em cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais.

A edição mobilizou mais de 24 mil mulheres ao longo das etapas estaduais e regionais. Além do reconhecimento, as vencedoras de cada categoria receberam aportes financeiros de R$ 50 mil (1º lugar), R$ 30 mil (2º lugar) e R$ 20 mil (3º lugar).

“Há 22 anos, o Sebrae criou este prêmio para reconhecer mulheres que tiveram a coragem de empreender, de acreditar em seus sonhos e de transformar suas ideias em mercado”, disse Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Segundo ela, a iniciativa se tornou uma vitrine para histórias que poderiam permanecer invisíveis. “Quando uma mulher sobe a este palco, não está apenas celebrando uma conquista individual, está mostrando que isso é possível. É possível começar com pouco, recomeçar depois de um tombo, transformar conhecimento em habilidade ou, até mesmo, uma dor em uma oportunidade de construir uma nova vida.”

Novidades, cursos e visitas

Esta edição trouxe mudanças estruturais para ampliar a representatividade econômica do país, como explicou Georgia Nunes, gerente da Unidade de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional. Norte e Nordeste, que possuem mais estados, foram divididos em duas sub-regiões aumentando, assim, a participação na final. “Com essa medida, conseguimos tratar desigualmente os desiguais, que é exatamente a cara da inclusão, da diversidade e da pluralidade que o Sebrae vem dando ao seu trabalho. Incluímos, regionalizamos e mostramos os muitos Brasis que existem no nosso Brasil", afirmou Georgia.

Antes de subir ao palco, as finalistas cumpriram uma agenda de visitas técnicas a operações lideradas por outras mulheres no Espírito Santo. De acordo com a coordenadora do prêmio, Louise Machado, a imersão foi desenhada para promover o intercâmbio de gestão e apresentar referências de negócios que alcançaram altos níveis de maturidade empresarial. "Durante as visitas, elas têm a chance de se conhecer, trocar informações, conhecimento e até fechar parcerias", afirmou Louise.

Entre as premiadas está Ana Paula Carvalho, fundadora da Conecta Sistêmico e vencedora na categoria Microempreendedora Individual (MEI). A empresa foi criada em Minas Gerais, mas se desenvolveu em solo capixaba a partir de conexões, cursos, mentorias e muito trabalho. Conquistar o primeiro lugar, para ela, é o reconhecimento dessa trajetória e uma ponte para levar a mensagem do negócio a mais pessoas. “Quero ajudar a transformar o dia a dia, principalmente das mulheres que estão mais desanimadas, já tentaram mais de uma vez e não conseguiram.”