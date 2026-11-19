Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026: as 15 vencedoras da etapa nacional foram reconhecidas em cerimônia em Vitória (ES)
Jornalista especializada em carreira, RH e negócios
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 17h46.
O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 anunciou nesta terça-feira, 17, em Vitória (ES), as 15 vencedoras da etapa nacional. As empreendedoras, de 12 unidades da Federação, foram reconhecidas em cinco categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais.
A edição mobilizou mais de 24 mil mulheres ao longo das etapas estaduais e regionais. Além do reconhecimento, as vencedoras de cada categoria receberam aportes financeiros de R$ 50 mil (1º lugar), R$ 30 mil (2º lugar) e R$ 20 mil (3º lugar).
“Há 22 anos, o Sebrae criou este prêmio para reconhecer mulheres que tiveram a coragem de empreender, de acreditar em seus sonhos e de transformar suas ideias em mercado”, disse Margarete Coelho, diretora de Administração e Finanças do Sebrae Nacional. Segundo ela, a iniciativa se tornou uma vitrine para histórias que poderiam permanecer invisíveis. “Quando uma mulher sobe a este palco, não está apenas celebrando uma conquista individual, está mostrando que isso é possível. É possível começar com pouco, recomeçar depois de um tombo, transformar conhecimento em habilidade ou, até mesmo, uma dor em uma oportunidade de construir uma nova vida.”
Esta edição trouxe mudanças estruturais para ampliar a representatividade econômica do país, como explicou Georgia Nunes, gerente da Unidade de Empreendedorismo Feminino, Diversidade e Inclusão do Sebrae Nacional. Norte e Nordeste, que possuem mais estados, foram divididos em duas sub-regiões aumentando, assim, a participação na final. “Com essa medida, conseguimos tratar desigualmente os desiguais, que é exatamente a cara da inclusão, da diversidade e da pluralidade que o Sebrae vem dando ao seu trabalho. Incluímos, regionalizamos e mostramos os muitos Brasis que existem no nosso Brasil", afirmou Georgia.
Antes de subir ao palco, as finalistas cumpriram uma agenda de visitas técnicas a operações lideradas por outras mulheres no Espírito Santo. De acordo com a coordenadora do prêmio, Louise Machado, a imersão foi desenhada para promover o intercâmbio de gestão e apresentar referências de negócios que alcançaram altos níveis de maturidade empresarial. "Durante as visitas, elas têm a chance de se conhecer, trocar informações, conhecimento e até fechar parcerias", afirmou Louise.
Entre as premiadas está Ana Paula Carvalho, fundadora da Conecta Sistêmico e vencedora na categoria Microempreendedora Individual (MEI). A empresa foi criada em Minas Gerais, mas se desenvolveu em solo capixaba a partir de conexões, cursos, mentorias e muito trabalho. Conquistar o primeiro lugar, para ela, é o reconhecimento dessa trajetória e uma ponte para levar a mensagem do negócio a mais pessoas. “Quero ajudar a transformar o dia a dia, principalmente das mulheres que estão mais desanimadas, já tentaram mais de uma vez e não conseguiram.”