Por Layla Saad, Representante Adjunta de Programas do UNICEF no Brasil

Pode parecer difícil imaginar uma escola sem banheiro, em pleno 2026. Infelizmente, essa ainda é a realidade de mais de 416 mil estudantes no Brasil, segundo o Censo Escolar 2025. São 4.617 escolas municipais brasileiras que não dispõem dessa estrutura básica. Quase sete em cada dez delas estão em áreas rurais.

Por trás desses números estão crianças e adolescentes que passam parte importante de seus dias em espaços onde necessidades tão essenciais quanto ir ao banheiro, lavar as mãos ou cuidar da higiene menstrual podem se tornar um desafio. Por isso, quando falamos de acesso à água, ao saneamento e à higiene nas escolas, estamos falando também de educação, saúde, dignidade, proteção e igualdade de oportunidades.

Neste 19 de novembro, Dia Mundial do Banheiro, precisamos chamar atenção para uma realidade que não pode ser normalizada. Em um país que busca garantir educação de qualidade para cada criança e adolescente, a existência de escolas sem banheiros, ou com estruturas que não oferecem condições adequadas de uso, precisa ser tratada como uma questão urgente.

E não basta apenas ter um banheiro.

Um diagnóstico preliminar realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (UNICEF) em quase 40 mil escolas municipais da Amazônia Legal e do Semiárido brasileiro, que fazem parte do Selo UNICEF, mostra que os desafios também estão nas condições de uso. Quase 30% das escolas respondentes relataram ausência ou disponibilidade irregular de sabão para lavar as mãos. Em 21%, a quantidade de banheiros ou vasos sanitários foi considerada insuficiente. E cerca de 18% indicaram problemas relacionados à privacidade, como portas sem trancas, danificadas ou inexistentes.

Essas desigualdades não atingem todas as crianças da mesma maneira. Mais de 60% dos estudantes das escolas sem banheiro são negros e indígenas. E, para meninas e adolescentes que menstruam, a ausência de água, sabão, privacidade, lixeiras e condições adequadas de higiene pode representar uma barreira adicional para viver o período menstrual com segurança e dignidade durante o dia letivo.

É justamente por isso que precisamos olhar para o banheiro escolar não como uma obra acessória, mas como parte das condições necessárias para garantir plenamente o direito à educação.

O Brasil já dispõe de instrumentos importantes para avançar. A Lei nº 15.276/2025 estabelece a garantia de acesso à água potável e à infraestrutura física e sanitária no ambiente escolar. Iniciativas públicas, como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Equidade, também oferecem oportunidades para direcionar recursos às escolas em contextos de maior vulnerabilidade.

O desafio agora é transformar esses instrumentos em melhorias concretas, priorizando os territórios onde as desigualdades são maiores e garantindo não apenas novas infraestruturas, mas também sua manutenção ao longo do tempo.

Esse esforço não cabe a um único ator. Exige articulação dos governos federal, estaduais e municipais, órgãos de controle, sociedade civil e setor privado. A Coalizão Nacional pelo Acesso Seguro aos Serviços de Água, Saneamento e Higiene nas Escolas, lançada neste ano pelo UNICEF e parceiros, parte justamente dessa compreensão: precisamos reunir diferentes capacidades e recursos para acelerar soluções.

É nessa agenda que contamos também com parceiros como o Instituto Aegea e a WEG, que apoiam o UNICEF em ações de água, saneamento e higiene nas escolas. Desde 2024, o UNICEF apoiou melhorias de água, saneamento e higiene, incluindo em banheiros e sistemas de esgotamento sanitário em 125 escolas rurais, beneficiando mais de 16 mil crianças e adolescentes. Desde setembro de 2025, mais de 28 mil profissionais de municípios participantes do Selo UNICEF também foram capacitados, em parceria com o Ministério da Educação, em conteúdos relacionados ao acesso à água, ao esgotamento sanitário e à infraestrutura escolar.

Mas a dimensão do desafio exige ir além. Precisamos identificar as escolas em situação mais crítica, estabelecer prazos, garantir investimentos e acompanhar se banheiros, pias e sistemas de água e saneamento continuam funcionando adequadamente. E precisamos ouvir crianças e adolescentes, especialmente meninas, sobre as barreiras que enfrentam no cotidiano escolar.

Um banheiro com água, sabão, privacidade e condições de higiene pode parecer algo básico. E é justamente por ser básico que não deveria faltar.

Nenhuma criança ou adolescente deveria precisar escolher entre permanecer na sala de aula e atender a uma necessidade essencial. Garantir banheiros seguros e adequados em todas as escolas brasileiras é garantir dignidade. E dignidade também é condição para aprender.