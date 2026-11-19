Quase seis em cada dez profissionais brasileiros já incorporaram agentes de inteligência artificial à rotina. Segundo a pesquisa Work:InProgress 2026, do Google Workspace, 59% dos brasileiros usam agentes de IA no trabalho, acima da média de 54% da América Latina. O estudo foi feito com a IDC e a Provokers e ouviu 650 profissionais no Brasil.

O Work Trend Index 2026, da Microsoft, mostra o que essa adoção significa na prática. Entre os brasileiros que usam IA, 72% fazem atividades que não faziam há um ano por causa da tecnologia, contra 58% na média global. Apenas 16% dizem ser recompensados por usar IA para mudar a forma de trabalhar.

A Black Friday da EXAME Saint Paul chegou. Garanta acesso a todos os MBAs online da instituição por 10 anos e amplie suas possibilidades de desenvolvimento profissional.

QUERO GARANTIR MEU ACESSO

O que muda na função de analistas, coordenadores e gerentes

Agentes de IA executam etapas de um fluxo de trabalho, como reunir dados, resumir documentos e preparar análises. Segundo a Microsoft, quando a IA assume a execução, as pessoas ganham mais espaço para direcionar o trabalho, tomar decisões e responder pelos resultados.

O perfil que o estudo chama de profissional de fronteira ilustra essa mudança. Ele automatiza fluxos com agentes, cria sistemas multiagentes, reformula rotinas e ajuda a definir padrões de uso na equipe. No Brasil, esses profissionais somam 27% dos usuários de IA, ante 16% na média global.

Gestão de agentes entra no radar das empresas

A KPMG mostra que o tema já alcança o planejamento das organizações. No Brasil, 82% dos entrevistados da pesquisa acreditam que a habilidade de gerenciar agentes de IA será crítica nos próximos cinco anos. A gestão de agentes envolve, em geral, supervisionar resultados, definir critérios de qualidade e decidir quais etapas delegar.

Reconhecimento e regras de uso ainda estão em construção

Os 16% de brasileiros recompensados por mudar a forma de trabalhar com IA superam os 13% da média global, mas seguem como minoria. Ainda segundo a Microsoft, quase 80% dos brasileiros temem ficar para trás se não aprenderem rápido, contra 65% no cenário global.

O estudo do Google Workspace aponta outro ponto de atenção. 38% dos brasileiros usam agentes pessoais durante o expediente, muitas vezes fora dos sistemas aprovados pela empresa, e 59% desse grupo avalia que o hábito traz risco baixo ou nulo para o empregador.

Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.

QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY

Formação para acompanhar a mudança

Nesse cenário, os MBAs aparecem como caminhos para aprofundar conhecimentos em estratégia, dados, finanças e liderança e ampliar a visão profissional sobre como processos com agentes afetam resultados.

Como os dados foram levantados

Os dois principais levantamentos têm metodologias diferentes. A Microsoft ouviu 20 mil usuários de IA em dez países e cruzou as respostas com sinais de produtividade do Microsoft 365.

O Google Workspace entrevistou 3.200 profissionais de cinco países latino-americanos, em empresas com pelo menos 500 colaboradores, entre junho e julho de 2026. Em ambos, o Brasil aparece acima das médias comparadas.

Planeje seus próximos passos profissionais com mais possibilidades de formação. Na Black Friday da EXAME Saint Paul, você tem 10 anos de acesso a todos os MBAs online.

QUERO CONFERIR A OFERTA