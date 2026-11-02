Não vou aceitar ministério e ficarei na Câmara, disse Janones ao Fantástico

Em três semanas, mais de 10 milhões de pessoas entraram em um canal de WhatsApp administrado do celular de um único deputado. Agora, o responsável pela mobilização digital que se tornou um dos fenômenos da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) diz que não quer cargo no governo que ajudou a reconduzir.

"Eu não vou aceitar nenhum ministério", afirmou o deputado federal André Janones (Rede-MG), em entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, exibida neste domingo, 1º. "Está cravado. Não vou ser ministro do governo Lula. Vou continuar na Câmara dos Deputados representando o povo".

A declaração encerra uma semana de especulação sobre o futuro do parlamentar, reeleito para o terceiro mandato consecutivo. Lula venceu o segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,76% dos votos válidos e conquistou o quarto mandato.

O chamado "Exército do Lula" funcionou como central de distribuição de conteúdos e de "missões" para apoiadores, como ações coordenadas de compartilhamento nas redes sociais. Janones administra o canal diretamente pelo próprio telefone.

Desde o fim da eleição, o espaço perdeu cerca de 200 mil participantes. Para o deputado, parte deles nunca foi apoiadora do presidente.

"Eu acho que vai cair até mais, porque, agora, muitos do lado de lá começaram a sair. Deve ter 1 milhão de infiltrados. E 9 milhões são do nosso campo", avaliou.

Janones não publica vídeos com novas "missões" desde o resultado das urnas. Ao Fantástico, reconheceu que o canal concentrava as decisões em sua figura e que esse formato não representa a democracia em seu estado pleno.

"É um modelo transitório, necessário para a gente vencer uma eleição, necessário para a gente poder dar governabilidade ao presidente a partir de agora. Mas é um modelo que deve servir como transição", afirmou.

O deputado associou a escolha ao ambiente das plataformas digitais. "A democracia que eu quero viver é onde você posta o que você quiser na sua rede", disse. "Só que nesse momento, não dá para ser assim. Até a gente discutir o papel das big techs na nossa sociedade".

O canal foi alvo de uma sequência de decisões no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a campanha. Às vésperas do segundo turno, Meta, Google e X informaram ao tribunal que não identificaram irregularidades na atuação do grupo.

Sobre o futuro do espaço, Janones disse já ter conversado com Lula. "Eu disse, olhando nos olhos dele: 'O canal é do senhor, o exército é do Lula, tudo foi construído com o nome do senhor'".

Da noite em claro ao almoço no Alvorada

A equipe do Fantástico encontrou o deputado dois dias depois da eleição, em um hotel em São Paulo. Janones contou ter passado a madrugada acompanhando a apuração e dormido apenas uma hora e meia após o anúncio do resultado.

O plano era descansar no Rio de Janeiro, mas uma agenda de entrevistas com a imprensa estrangeira mudou a rotina. O deputado citou conversas com o francês Le Monde e o britânico The Guardian, além de pedidos de veículos da Alemanha, Itália, Espanha, Colômbia e México.

"A repercussão internacional é a única coisa que não estava no meu radar", afirmou.

O desgaste físico apareceu durante uma das entrevistas, quando Janones teve dificuldade para falar e precisou interromper a conversa. Segundo sua médica, o mal-estar foi provocado por um medicamento usado para tratar a garganta. Cerca de uma hora depois, retomou a entrevista com um jornalista britânico.

Não foi o primeiro episódio da campanha. Em 19 de outubro, o deputado chegou a ser internado em uma UTI em São Paulo com arritmia cardíaca. Durante a disputa, também percorreu cerca de 2 mil quilômetros de carro por semana para não ficar sem sinal de internet.

Ainda no Rio, recebeu uma ligação de Lula, que o convidou para uma transmissão ao vivo e um almoço em Brasília. Na última quinta-feira, 29, Janones seguiu para o Palácio da Alvorada, onde passou cerca de três horas com o presidente e a primeira-dama, Janja.

Na saída do encontro, o tom ainda era de cautela. Segundo o SBT News, o deputado disse a jornalistas que, por vontade própria, não via um ministério como o melhor lugar para ajudar o governo, mas que seguiria a orientação de Lula. Três dias depois, na entrevista ao Fantástico, a recusa veio sem condicionantes.

Processos e polêmicas

A trajetória de Janones também carrega disputas judiciais. Questionado sobre a medida protetiva pedida por uma ex-companheira, com base na Lei Maria da Penha, após acusação de violência psicológica, o deputado disse que não poderia comentar porque o processo corre em segredo de Justiça. Afirmou não ter sido condenado e que "a verdade prevalecerá".

Outro caso é a investigação sobre suspeita de rachadinha, prática em que parte dos salários de assessores é repassada ao parlamentar. Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), entre 2019 e 2020 Janones usou o cartão de crédito de um assessor para pagar despesas pessoais.

O deputado nega ter desviado salários de funcionários. Ele firmou um acordo de não persecução penal com a PGR, homologado pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), em março de 2025. Ao Fantástico, disse ter devolvido R$ 131.511.

Janones também teve o mandato suspenso por três meses em julho de 2025, após embate com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) no plenário. Disse não se arrepender e atribuiu decisões desse tipo a motivações políticas.

Sobre as acusações de divulgar notícias falsas, citou um vídeo publicado antes do segundo turno que tratava de possíveis cortes em programas sociais em caso de vitória de Flávio Bolsonaro. O senador contestou o conteúdo na Justiça e pediu a retirada da publicação.

Na Câmara, um governo em minoria

A escolha por permanecer no Legislativo ocorre em um momento em que o Congresso será o principal campo de batalha do quarto mandato. Levantamento da ARX Investimentos mostra que direita e centro-direita terão 292 dos 513 deputados a partir de 2027, o equivalente a 56,9% da Câmara.

Mesmo somadas, esquerda, centro-esquerda e centro chegariam a 221 deputados, abaixo dos 257 necessários para a maioria absoluta. O PL, partido de Flávio Bolsonaro, terá a maior bancada nas duas Casas, o que torna as negociações com o centro decisivas para o governo.

Janones volta à Câmara em fevereiro de 2027, agora pela Rede Sustentabilidade, partido no qual disse que continuará filiado. Foi reeleito com 78.780 votos, ante 238.967 em 2022, quando ainda disputava pelo Avante.