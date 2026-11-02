Hello Group compra controle do Inner Circle e aposta na retomada dos apps de namoro

O Hello Group, que reúne aplicativos de relacionamento como happn e tantan, adquiriu uma participação majoritária no Inner Circle. A operação incorpora ao grupo uma plataforma com quase 9 milhões de membros e presença na Europa e na América Latina. O valor da transação e o percentual adquirido não foram informados no comunicado.

Criado em Amsterdã, em 2012, o Inner Circle analisa as inscrições antes de aprovar a entrada de usuários. A proposta é aproximar pessoas com interesses e estilos de vida semelhantes e estimular encontros presenciais, inclusive por meio de eventos organizados pela plataforma.

A aquisição faz parte da estratégia de expansão internacional do Hello Group. Segundo a companhia, a estrutura de tecnologia, desenvolvimento de produto e operações será usada para apoiar o crescimento do aplicativo.

Tang Yan, presidente e diretor executivo do grupo, afirma que plataformas voltadas às características de suas comunidades devem impulsionar a próxima etapa do setor de relacionamentos.

“Vemos um potencial considerável para aproveitar essa base, combinando a força da marca do Inner Circle com a tecnologia, a expertise operacional e a experiência do Hello Group na expansão de plataformas sociais para acelerar seu crescimento internacional”, disse o executivo.

Do aplicativo aos encontros presenciais

O Inner Circle busca associar a interação digital a atividades fora da plataforma. A empresa organiza eventos e experiências para que os membros se conheçam pessoalmente, como parte de seu modelo de relacionamento.

David Vermeulen, CEO e cofundador do aplicativo, afirma que essa proposta orientou a criação da empresa.

“Quando criamos o Inner Circle, queríamos desafiar a ideia de que o relacionamento online tinha que se resumir a deslizar o dedo sem parar”, disse.

Segundo Vermeulen, a entrada no Hello Group deve permitir que o aplicativo alcance mais pessoas e cidades.

Listado na Nasdaq sob o código MOMO, o Hello Group também tem em seu portfólio as plataformas Momo, Soulchill e Coffee Meets Bagel Worldwide.