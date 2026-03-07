Quem venceu a Prova do Anjo? Saiba qual será o Castigo do Monstro

A sister Milena é o novo Anjo da semana no BBB 26 após uma disputa intensa realizada na tarde deste sábado, 7. O desafio, que durou mais de três horas, testou a resistência, a velocidade e, principalmente, a memória dos competidores através de quatro circuitos distintos.

Além da imunidade e do poder de imunizar outro colega, a vitória garante a Milena um vídeo da família e a responsabilidade de indicar dois participantes ao Castigo do Monstro.

Como foi a prova?

A prova foi estruturada em etapas eliminatórias. Na primeira rodada, a atriz Solange Couto foi a primeira a deixar a disputa. Na sequência, Babu Santana foi eliminado na segunda fase. A veterana Ana Paula Renault chegou a registrar o melhor tempo na terceira rodada, mas não conseguiu manter o fôlego para a grande final, disputada entre Samira, Leandro Boneco e a campeã Milena.

O roteiro da prova parecia caminhar para uma vitória de Samira, que liderou as três primeiras fases com os tempos mais baixos. No entanto, o nervosismo na etapa decisiva — que envolvia a memorização de quatro produtos e a montagem de um quebra-cabeça técnico — levou a sister ao erro.

Milena, mantendo a precisão, completou o percurso em 1 minuto e 31 segundos. Garantiu, assim, o colar do anjo pela primeira vez na temporada.

A produção do reality apostou em um formato de "corredores" com níveis crescentes de dificuldade. Os brothers precisavam atravessar pistas com obstáculos enquanto carregavam itens específicos para compor um painel final.

Quem ficou no Castigo do Monstro?

Milena escolheu Jonas Sulzbach para o Castigo do Monstro. O modelo foi escalado para o "Monstro Esponja", um castigo que promete ser um dos mais desgastantes fisicamente desta edição.

"Quando tocar a música, o Monstro deve ir para o seu cantinho e começar a transportar água de um lado pro outro. Para isso, ele usará apenas uma esponja. Ele terá um tempo pré-determinado pra fazer esse trabalho. Caso não consiga cumprir o desafio dentro do tempo determinado, não poderá sair do local até finalizar a rodada seguinte", leu Milena aos confinados.

A pessoa escolhida perde 300 estalecas e, caso esteja no VIP, vai para a Xepa.