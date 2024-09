Quem é Rodrigo Dourado? Conheça o substituto (e braço direito) de Boninho

Depois de 40 anos à frente dos principais programas de entretenimento da TV Globo, Boninho anunciou nesta sexta-feira, 13, que deixará a emissora. Responsável por sucessos como o “Big Brother Brasil” (BBB) e “Estrela da Casa”, o diretor deixa seu legado para Rodrigo Dourado, profissional que já vinha desempenhando papel de destaque dentro desses programas.

Boninho fez o anúncio em suas redes sociais. "Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram", diz o texto. "Escreva agora uma nova história de nosso BIG", disse o ex-diretor ao seu sucessor.

O filho de Boni ainda participará de alguns projetos da Globo, como o especial de Roberto Carlos no fim do ano. Só então ele termina de vez o contrato com a emissora.

Rodrigo Dourado está no “Big Brother Brasil” desde a primeira edição do reality, em 2002. Inicialmente, ele atuava como editor, mas, com o passar das temporadas, seu envolvimento cresceu. Na edição de 2015, Dourado assumiu a direção geral do programa, consolidando sua posição na emissora e se tornando figura central na produção.

Quem é Rodrigo Dourado?

Rodrigo Dourado começou sua carreira no jornalismo, mas foi no entretenimento que ele se destacou. Sua jornada na TV Globo começou em 2002, quando entrou na equipe do BBB. Como editor, ele rapidamente ganhou espaço e, algumas temporadas depois, passou a cuidar de aspectos fundamentais do reality, como o conteúdo e a pós-produção.

Ao longo dos anos, Dourado assumiu a direção de diversos realities da emissora. Além do “Big Brother Brasil”, ele esteve à frente de programas como “No Limite”, “Fama”, “The Voice” e “Hipertensão”. Em 2023, ao lado de Boninho, também foi um dos responsáveis pela criação de “Estrela da Casa”.

Com a saída de Boninho, Rodrigo Dourado será o novo diretor de Gênero Reality na Globo, cargo que também inclui a responsabilidade pelo “Estrela da Casa”. A emissora destaca que Dourado já desempenhava a função de diretor artístico do BBB desde 2021, além de ser o responsável pela criação e desenvolvimento de outros formatos de sucesso, em parceria com Boninho.