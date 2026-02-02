Pop

Bad Bunny vence Grammy e faz críticas a política de imigração nos EUA: 'Não somos animais'

Cantor porto-riquenho venceu na categoria Melhor Álbum de Música Urbana

Grammy: Bad Bunny venceu na categoria Melhor Álbum de Música Urbana ( ETIENNE LAURENT/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 00h10.

Bad Bunny foi aplaudido ao discursar contra o ICE (agentes do serviço de imigração dos EUA) no Grammy neste domingo, 1º de fevereiro. Ao vencer o prêmio de Melhor Álbum de Música Urbana, ele falou que era preciso responder ao ódio com amor.

"Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos. O ódio se torna mais poderoso com mais ódio. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Então, por favor, precisamos ser diferentes."

O artista porto-riquenho não foi o único a protestar contra os agentes do ICE na premiação. Artistas como Billie Eilish, Kehlani e Justin Bieber apareceram usando pins escrito "ICE OUT" (fora ICE), em meio a protestos nos Estados Unidos.

Protestos contra ICE nos EUA

A onda de manifestações, intitulada "ICE Fora de Todos os Lugares", critica as táticas de controle à imigração do governo de Donald Trump e ocorre após mortes recentes de civis em operações federais.

Trata-se de uma resposta após as mortes de Renee Good e Alex Pretti, civis americanos mortos a tiros por agentes federais em operações de imigração em Minneapolis, que geraram protestos e críticas amplas em várias partes do país.

Acompanhe tudo sobre:MúsicaEstados Unidos (EUA)ImigraçãoGrammy

