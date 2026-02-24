Quem é Khaby Lame, o maior tiktoker do mundo que pode perder milhões?

O maior tiktoker do mundo atualmente é Khaby Lame. O criador de conteúdo se tornou o perfil mais seguido do TikTok, acumulando mais de 160 milhões de seguidores e transformando vídeos curtos e silenciosos em um fenômeno global.

Conhecido por reagir a “life hacks” exageradamente complicados com soluções simples — e sem dizer uma palavra — Khaby construiu uma marca baseada em humor universal, expressões faciais marcantes e comunicação acessível a qualquer idioma.

O maior tiktoker do mundo

Khaby superou nomes como Charli D'Amelio e MrBeast no ranking global de seguidores.

Nascido no Senegal e criado na Itália, ele começou a produzir vídeos durante a pandemia, após perder o emprego em uma fábrica. O formato simples e direto rapidamente viralizou, impulsionando seu crescimento exponencial na plataforma.

O diferencial de Khaby foi transformar críticas silenciosas em entretenimento. Em vez de falar, ele apenas demonstra como resolver situações do cotidiano de maneira mais simples do que os tutoriais complexos que viralizam na internet.

O gesto com as mãos abertas e o olhar irônico se tornaram sua assinatura visual e reconhecida mundialmente.

Khaby Lame e o acordo de US$ 975 milhões

Além do sucesso nas redes sociais, Khaby expandiu sua atuação para o mercado financeiro e de e-commerce. No fim de janeiro, sua empresa, Step Distinctive Limited, anunciou um acordo avaliado em US$ 975 milhões com a Rich Sparkle Holdings, companhia listada na Nasdaq.

A operação envolve uma fusão reversa, modelo em que uma empresa privada passa a acessar o mercado de capitais ao se unir a uma companhia já listada em bolsa. Em troca dos direitos de sua marca, Khaby receberá 75 milhões de ações da Rich Sparkle.

O pagamento, porém, depende diretamente do valor desses papéis no mercado.

No entanto, após o anúncio do acordo, as ações da Rich Sparkle registraram forte volatilidade. Depois de atingir pico acima de US$ 180 por ação, os papéis recuaram para cerca de US$ 8.

Com isso, o valor potencial da participação de Khaby caiu significativamente. Como o pagamento é feito em ações, a desvalorização impacta diretamente o montante final do negócio.

Especialistas apontam que o mercado pode estar reagindo à dificuldade de precificar uma operação cujo principal ativo é a imagem de uma personalidade digital.

Fortuna de Khaby Lame

Além do acordo bilionário, Khaby mantém contratos publicitários com marcas globais de moda, tecnologia e entretenimento.

O criador já apareceu em listas da Forbes como um dos criadores de conteúdo mais bem pagos do mundo.

Segundo estimativas da Forbes Top Creators, publicadas no ano passado, a fortuna de Khaby Lame é impulsionada por ganhos anuais que podem ultrapassar US$ 20 milhões, somando publicidade, campanhas digitais e projetos comerciais.

O influenciador também estaria entre os perfis mais valorizados para publicidade na plataforma, podendo cobrar até US$ 750 mil por post patrocinado, dependendo do formato e do alcance da campanha.

Com contratos firmados com marcas como Hugo Boss e Binance, Khaby consolidou sua posição como um dos influenciadores mais bem pagos do TikTok e uma das personalidades digitais mais lucrativas da atualidade.