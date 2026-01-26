Mais seguido do TikTok, influenciador ganha mais de US$ 900 milhões com 'venda silenciosa'

O influenciador digital Khaby Lame, maior nome do TikTok no mundo
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17h59.
Khabane Lame, influenciador com maior número de seguidores no TikTok, formalizou recentemente a venda de sua empresa, a Step Distinctive Limited, em uma transação estimada entre US$ 900 milhões e US$ 975 milhões (valores equivalentes a cerca de R$ 4,75 bilhões e R$ 5,15 bilhões, segundo a cotação atual).
O negócio foi estruturado por meio de câmbio de ações, e não envolveu pagamento em dinheiro. A partir do acordo, Lame deixa de ser o único proprietário da empresa e passa a ser acionista da Rich Sparkle Holdings, companhia sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que assume o controle dos ativos.
Com a aquisição, a Rich Sparkle Holdings passa a comandar todas as operações corporativas antes geridas pela Step Distinctive Limited. Entre as atribuições transferidas estão a gestão de contratos com marcas globais, logística e atendimento de vendas internacionais, administração de direitos publicitários e licenciamento de imagem, além da operação da loja oficial de Lame na TikTok Shop.
Embora a gestão estratégica da marca passe para a nova empresa, Khabane Lame continuará liderando a produção de conteúdo e colaborações nas redes sociais. O contrato também inclui autorização para uso de seu “gêmeo digital de IA”, ferramenta de inteligência artificial que cria versões virtuais do influenciador, permitindo adaptação automática do conteúdo a idiomas e contextos culturais diversos.
Atualmente, Lame possui 160,4 milhões de seguidores no TikTok, onde ficou conhecido pelos vídeos curtos de humor e reações sem falas. Seu perfil soma 2,6 bilhões de curtidas na plataforma. No Instagram, ele conta com 77,8 milhões de seguidores.