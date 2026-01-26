Mais seguido do TikTok, influenciador ganha mais de US$ 900 milhões com 'venda silenciosa'

Khabane Lame, influenciador com maior número de seguidores no TikTok, formalizou recentemente a venda de sua empresa, a Step Distinctive Limited, em uma transação estimada entre US$ 900 milhões e US$ 975 milhões (valores equivalentes a cerca de R$ 4,75 bilhões e R$ 5,15 bilhões, segundo a cotação atual).

O negócio foi estruturado por meio de câmbio de ações, e não envolveu pagamento em dinheiro. A partir do acordo, Lame deixa de ser o único proprietário da empresa e passa a ser acionista da Rich Sparkle Holdings, companhia sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que assume o controle dos ativos.

Quais serão as atribuições de Khabane Lame na empresa?

Com a aquisição, a Rich Sparkle Holdings passa a comandar todas as operações corporativas antes geridas pela Step Distinctive Limited. Entre as atribuições transferidas estão a gestão de contratos com marcas globais, logística e atendimento de vendas internacionais, administração de direitos publicitários e licenciamento de imagem, além da operação da loja oficial de Lame na TikTok Shop.

Embora a gestão estratégica da marca passe para a nova empresa, Khabane Lame continuará liderando a produção de conteúdo e colaborações nas redes sociais. O contrato também inclui autorização para uso de seu “gêmeo digital de IA”, ferramenta de inteligência artificial que cria versões virtuais do influenciador, permitindo adaptação automática do conteúdo a idiomas e contextos culturais diversos.

Atualmente, Lame possui 160,4 milhões de seguidores no TikTok, onde ficou conhecido pelos vídeos curtos de humor e reações sem falas. Seu perfil soma 2,6 bilhões de curtidas na plataforma. No Instagram, ele conta com 77,8 milhões de seguidores.