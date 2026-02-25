Dona do TikTok, ByteDance é avaliada em US$ 550 bilhões

Multinacional chinesa de tecnologia com foco em inteligência artificial (IA) e dona do TikTok, a ByteDance foi avaliada em US$ 550 bilhões. O montante total foi calculado em um negócio pela General Atlantic, que está vendendo sua participação na companhia, segundo a Reuters.

A potencial venda pela gigante global será a primeira desde que o governo dos Estados Unidos (EUA), comandado pelo presidente Donald Trump, aprovou a venda de interesses americanos na unidade do TikTok em janeiro deste ano, excluindo a ameaça de banimento da plataforma no país.

Isso marca uma alta de 66% no valor da ByteDance desde uma recompra de ações em 2025, que havia avaliado a multinacional em US$ 330 bilhões.

Outro negócio secundário também havia estimado o valor da empresa em US$ 480 bilhões no ano passado, um aumento de aproximadamente 15% sobre o preço estimado atual, em um processo de venda de ações de empresas não listadas por acionistas já existentes para outros investidores.

Histórico e cronograma da venda

As fontes ouvidas pela agência indicam, ainda, que a General Atlantic investiu na dona do TikTok pela primeira vez em 2017. Na época, a instituição tinha um valor de mercado de, aproximadamente, US$ 20 bilhões.

Nas últimas semanas, a General iniciou o movimento de venda de parte de suas ações, cuja conclusão está prevista para março. Detalhes sobre a transição e os termos financeiros ainda não foram divulgados.

É esperado, ainda, que o negócio reforce perspectivas para outros investidores, que podem obter lucros expressivos quando a ByteDance abrir capital na bolsa de valores, segundo as fontes, que pediram para não serem identificadas.

À Reuters, a ByteDance não respondeu o pedido de comentário e a General Atlantic se recusou a comentar a proposta de venda das ações.

Valor de mercado pouco transparente

Como a ByteDance se trata de uma companhia privada, não há um valor de mercado oficial para ela e os detalhes das transações envolvendo suas ações raramente vêm a público, o que dificulta ter uma referência clara para os investidores.

A negociação no mercado secundário funciona, assim, como um sinal importante sobre o nível de interesse dos investidores naquele ativo, de acordo com as fontes. O número tende a servir como base para a venda que a gestora pretende realizar.

Pressão regulatória e ciclo dos fundos

O movimento ocorre após a ByteDance chegar a um entendimento para que o TikTok nos EUA fique, em sua maior parte, sob controle de empresas americanas, ajudando a diminuir a pressão regulatória imposta pelo presidente republicano, explicam os especialistas à Reuters.

Outro fator por trás da venda é o próprio calendário dos fundos da General Atlantic. Alguns deles estão chegando à fase final, quando os gestores normalmente começam a vender participações para devolver recursos aos investidores, disseram.

Resultados financeiros e novo fundo da HSG

Além disso, a multinacional chinesa vive um forte momento na visão das fontes, superando a Meta em receita e assumindo a liderança global entre as empresas de mídia social em volume de vendas, com expectativa para o lucro anual alcançar US$ 48 bilhões em 2025.

A agência comenta, também, que a gestora HSG está estruturando um novo fundo para absorver ações da dona do TikTok que pertencem a veículos de investimentos em fase de encerramento, em uma avaliação de US$ 350 bilhões a US$ 370 bilhões para a empresa.