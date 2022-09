Quem é Khaby Lame? Maior TikToker do mundo deve agenciar Luva de Pedreiro; saiba mais

Com cerca de 149 milhões de seguidores no TikTok, o senagalês Khaby Lame é considerado maior tik toker do mundo. Ele ficou famoso com postagens satirizando vídeos virais em que pessoas complicavam tarefas consideradas simples.

Utilizando de uma expressão facial e gesto sarcástico com as mãos, Lame viralizou em todo o mundo, principalmente no ambiente do futebol. O influenciador já visitou o CT do Paris Saint Germain e ensinou os movimentos para os jogadores.

Segundo a coluna Leo Dias no Metrópoles desta quinta-feira, 15, Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, pode ser agenciado pelo senegalês. O influenciador fez uma live no Instagram para negar as alegações, mas não disse quais seriam os planos para o futuro de sua carreira.

Quem é Khaby Lame?

O senegalês hoje tem 22 anos e vive na Itália. Ele criou sua conta no Tik Tok em 2020, após perder seu emprego na pandemia. Ele começou a gravar vídeos simples do cotidiano com tons irônicos na casa de seus pais.

Muito fã de futebol, Khaby quase sempre grava seus vídeos com alguma camisa de futebol, inclusive da seleção brasileira. Ele já satirizou várias alcunhas do futebol, como jogadores cai-cai e já gravou com com o atacante Vinicius Junior.

Khaby Lame e Luva de Pedreiro

Recentemente Luva de Pedreiro gravou diversos vídeos com o influenciador na casa dele. Em algumas postagens de Lame, antes de conhecer o Luva, ele já fez os famosos bordões característicos do influencer baiano. Eles também já gravaram juntos no CT da Juventus da Itália.

O que aconteceu com Luva de Pedreiro?

O influenciador que conquistou o público brasileiro com seus vídeos jogando bola teve problemas com o empresário, Allan Jesus, no início do ano.

O site Metrópoles revelou que, ao longo de 2022, Iran Ferreira teve um giro total de R$ 7.500 reais em duas contas bancárias — apesar de um contrato milionário com a Amazon e mais de 20 milhões de seguidores nas redes, o que reacendeu rumores de que Jesus estaria fazendo algo com o dinheiro do rapaz. Nada do tipo foi confirmado, e o empresário publicou um vídeo refutando as acusações.

A consultoria de Jesus, que gerencia a carreira de Luva, também emitiu uma nota afirmando que o contrato com o influenciador tinha vigência até 2026. Outra notícia do Metrópoles mostrou que, caso quebre o contrato, Luva teria de pagar cerca de R$ 5,2 milhões.

Logo após o rompimento com Allan Jesus, o ex-jogador de futsal Falcão entrou em cena e disse que iria fazer parte da equipe responsável pela carreira do influencer através da F12.bet, empresa que ele fundou no início de 2022. O atleta descreveu a equipe como um grupo de "pessoas maravilhosas" e de confiança.

Quem é o Luva de Pedreiro?

Com mais de 33,5 milhões de seguidores no TikTok e Instagram, Iran Ferreira, de 20 anos, nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

Na falta de oportunidade para jogar profissionalmente, o jovem decidiu gravar os vídeos para ajudar a família humilde. E de onde veio o apelido pelo qual ficou conhecido? Na inspiração em atletas da Europa, que usam luvas de inverno (substituídas pelas luvas construção, mais baratas). Se o acessório foi alvo de bullying no começo, se tornou marca registrada após viralizar.

