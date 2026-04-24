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Quem é El Capitxn? DJ sul-coreano já trabalhou com BTS e virá ao Brasil

DJ e produtor sul-coreano confirma shows no país em julho de 2026

El Capitxn: produtor ligado ao BTS passa por seis capitais brasileiras em julho (Divulgação)

El Capitxn: produtor ligado ao BTS passa por seis capitais brasileiras em julho (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de abril de 2026 às 19h41.

O produtor e DJ sul-coreano El Capitxn confirmou uma nova turnê pela América Latina e incluiu várias cidades brasileiras no roteiro de 2026.

Conhecido por assinar músicas de sucesso do BTS, o artista retorna ao país em um momento simbólico para os fãs do grupo.

Quem é o DJ e produtor?

Jang Yi-jeong, nome de batismo de El Capitxn, se consolidou como um dos produtores mais respeitados do K-pop global. No currículo, ele soma trabalhos em faixas do BTS como “Take Two” e “Telepathy”, além de colaborações com nomes como Agust D, IU, TXT e ENHYPEN.

Recentemente, o artista passou a ganhar mais espaço nos palcos após estrear em carreira solo com “Breaking Through”. Agora, a nova turnê promete apresentações mais imersivas, misturando hits e novas letras.

Datas de El Capitxn no Brasil em 2026

Confira as datas dos shows do produtos no país:

  • Brasília — 4 de julho
  • Rio de Janeiro — 5 de julho
  • Porto Alegre — 12 de julho
  • São Paulo — 18 de julho
  • Manaus — 25 de julho
  • Recife — 26 de julho

A venda dos ingressos começou nesta sexta-feira pela Q2 Ingressos.

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