Quem é El Capitxn? DJ sul-coreano já trabalhou com BTS e virá ao Brasil

El Capitxn: produtor ligado ao BTS passa por seis capitais brasileiras em julho (Divulgação)
Freelancer
Publicado em 24 de abril de 2026 às 19h41.
O produtor e DJ sul-coreano El Capitxn confirmou uma nova turnê pela América Latina e incluiu várias cidades brasileiras no roteiro de 2026.
Conhecido por assinar músicas de sucesso do BTS, o artista retorna ao país em um momento simbólico para os fãs do grupo.
Jang Yi-jeong, nome de batismo de El Capitxn, se consolidou como um dos produtores mais respeitados do K-pop global. No currículo, ele soma trabalhos em faixas do BTS como “Take Two” e “Telepathy”, além de colaborações com nomes como Agust D, IU, TXT e ENHYPEN.
Confira as datas dos shows do produtos no país:
A venda dos ingressos começou nesta sexta-feira pela Q2 Ingressos.