Quem é Benedetto, “herói” do Corinthians na Libertadores

O atacante Benedetto do Boca Juniors virou alvo de memes após a partida das oitavas de final da Libertadores entre Corinthians e Boca Juniors, ocorrida nesta terça-feira,5. O time paulista saiu classificado após disputa de pênaltis.

Algoz do Palmeiras na Libertadores de 2018, o argentino foi considerado um herói para os corintianos. O atacante errou dois pênaltis, um com bola rolando e outro na disputa de pênaltis, o que ajudou o Timão a sair classificado.

Após a partida, diversas fotos engraçadas do centroavante circularam pelas redes, se tornando um dos assuntos mais comentados do Twitter. Uma imagem do jogador em uma carteirinha de membro da torcida organizada da Gaviões, foi uma das que mais circularam.

Quem é Benedetto?

Benedetto começou sua carreira no Independiente da Argentina ainda quando era criança. Ele quase abandonou o sonho de jogador, após perder a mãe aos 12 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. A tragédia afastou Benedetto até os 16 anos dos gramados.

No Arsenal de Sarandí, ele se profissionalizou, foi transferido para o Tijuana do México e depois retornou à Argentina para jogar no Boca.

Ele ficou conhecido no Brasil por marcar dois gols contra o Palmeiras e eliminá-los na Libertadores de 2018. Na época, diversos memes também foram criados, principalmente pelo rivais que o transformaram em um carrasco do clube Paulista.

Meme após eliminação

Benedetto se tornou alvo das piadas não só apenas por errar duas cobranças de pênalti, mas também por desperdiçar diversas chances claras durante o jogo. O centroavante teve pelo menos três oportunidades de marcar no tempo regulamentar.

No pênalti desperdiçado durante a disputa, bastava o atacante acertar a cobrança e classificar o Boca Juniors, porem ele acabou isolando.

Veja o lance:

O próprio Twitter oficial do Corinthians brincou com a situação:

O Corinthians irá enfrentar nas quartas de final o vencedor do confronto entre Flamengo x Tolima, que jogam nesta quarta-feira,6, no Rio de Janeiro, às 21h30.

