Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo hoje, quarta-feira, 6; veja horário

O Flamengo recebe o Tolima nesta quarta-feira, 6, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

Após vitória de 1 a 0 no jogo de ida na Colômbia, o Flamengo tem a vantagem do empate para avançar para a próxima fase da Libertadores. Caso o Tolima vença por 1 a 0, a partida irá para os pênaltis.

O Flamengo terá o retorno de Rodrigo Caio, João Gomes e Willian Arão para a partida. Além dos "reforços", o time carioca terá o apoio do estádio lotado para vencer os colombianos. No histórico contra clubes da Colômbia, foram 16 partidas e nove vitórias do rubro negro.

LEIA TAMBÉM: Jogos de futebol hoje, quarta-feira, 6; onde assistir ao vivo e horários

Provável escalação do Flamengo contra o Tolima

Escalação do Flamengo: Santos, Matheuzinho, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Andreas Pereira, Thiago Maia, Éverton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Flamengo x Tolima terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+.

LEIA TAMBÉM:

Nova tecnologia da FIFA promete marcar impedimentos com precisão na Copa do Mundo

Entenda por que a entrevista do Luva de Pedreiro na Globo foi censurada pelo ex-empresário

Flamengo e Fluminense viram sócios para "comprar" o Maracanã